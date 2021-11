Paulo Londra resolvió la demanda con su sello y está más cerca de volver a la música

Paulo Londra está cada vez más cerca de volver a editar música nueva (Foto: Instagram)

Paulo Londra está cada vez más cerca de volver a la música. Este miércoles la disputa multimillonaria pública entre el cordobés y su sello discográfico Big Ligas, fue resuelta de manera “amistosa” en una corte de Miami tres días después del comienzo del juicio.

James Sammataro y Jesús Cuza, abogados de Londra y Big Ligas respectivamente, redactaron un comunicado que difundió la revista Billboard: “Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro”, dice el escrito.

El juez William Thomas llevaba adelante el juicio en el que se iría a resolver la disputa entre Cristian Salazar (Kristo) y Daniel Oviedo (Ovy On The Drums) -las dos terceras partes de Big Ligas- y Londra. El sello alegaba una ruptura de contrato, mientras que el rapero acusaba a Salazar y Oviedo de “fraude y representación negligente”.

Hasta el momento no se conocen más detalles del arreglo entre las partes, pero sí se sabe que tanto Londra como los colombianos estuvieron presentes en la corte. Tampoco se sabe cuándo el artista volverá a lanzar música: testigos relataron que cuando le preguntaron al cordobés cuándo iba a presentar alguna novedad musical, él simplemente sonrió. Por otra parte, Warner continuará administrando los trabajos ya existentes de Londra, pero tampoco se hicieron comentarios acerca de música futura.

“Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro”, dice el escrito difundido por la revista Billboard acerca del conflicto legal entre Paulo Londra y Big Ligas (Foto: Instagram)

Esta semana, Ed Sheeran apoyó a Londra. Los artistas se conocieron cuando grabaron el tema “Nothing on You” (perteneciente al disco No.6 Collaborations Project, firmado por el británico en 2019) y, en una entrevista con MTV, le tiró buenas energías al cordobés. “Seguimos en contacto el uno con el otro porque él tuvo una hija al mismo tiempo que yo tuve a la mía. Él es un ser humano con un corazón tan bueno... La primera vez que lo conocí, su energía y su aura daban mucho amor. A veces conozco artistas y es algo fría la situación. Él realmente me agrada, me cae muy muy bien”, dijo Sheeran.

Acerca del conflicto legal que le impide editar nueva música a Paulo, dijo: “Sólo pienso en lo mal que está eso.. ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico? De hecho, hablé con J Balvin en profundidad sobre esto. Nos juntamos hace unas semanas y hablamos de que es un crimen que no pueda producir su música, así que el responsable de esto tiene que cambiarlo”. “Cada vez que Londra quiera colaborar, aquí estaré, literalmente haría cualquier cosa por él. Y él lo sabe, cada vez que me necesite aquí estaré”, cerró Ed.

“Cada vez que Londra quiera colaborar, aquí estaré, literalmente haría cualquier cosa por él", dijo Ed Sheeran sobre Paulo Londra

A principios de septiembre, las redes sociales explotaron de felicidad por Paulo Londra. Es que la revista Billboard, en su versión estadounidense, había publicado un tweet que aseguraba: “Un juez dictaminó que el artista argentino de trap no tiene más obligaciones de grabación o futuras obligaciones contractuales con Big Ligas, el sello que ayudó a cofundar”.

Sin embargo, a los pocos minutos, el tweet fue eliminado y se sospechó de que se trataba de una fake news. Finalmente y sin que se desanimaran quienes pusieron nuevamente como tendencia la consigna #FreePaulo, llegó la aclaración por parte de la prestigiosa publicación dedicada a la industria musical.

Es que desde el 2019 que el cordobés no edita música nueva y el conflicto legal con Big Ligas hace crecer la ansiedad de los fans de uno de los artistas argentinos más escuchados en la actualidad. Incluso, un número 1 de la escena latinoamericana como J Balvin celebró la noticia en sus Instagram Stories: “Bienvenido a la libertad, te extrañábamos”, escribió el colombiano sobre una foto de Londra jugando al básquet.

De acuerdo a la información publicada por Billboard, Londra había conseguido una importante victoria después de que un juez decidiera que el cordobés ya no tiene más obligaciones discográficas ni futuros compromisos contractuales con Big Ligas, su anterior sello discográfico, el cual había cofundado junto a los colombianos Cristian Salazar (conocido como Kristo) y el productor Daniel Oviedo, más célebre por su alter ego artístico Ovy On The Drums.

Horas más tarde y luego de borrar el tweet que hizo explotar las redes, Billboard actualizó la información: “Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional”, aclararon sobre la puja legal entre Londra y su ex sello, quienes apelaron y pidieron una nueva revisión sobre la esperada finalización del contrato que firmaron en 2018. En definitiva, habrá que esperar un poco más para que Londra se “libere”.

Un rato más tarde, el propio Londra se refirió al tema en sus Instagram Stories: “Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco”, escribió con la canción “Lose Yourself” (de Eminem, su artista favorito) como banda sonora para su buena noticia.

La Instagram Story que Paulo Londra publicó a principios de septiembre para contar que su conflicto legal con Big Ligas estaba cerca de resolverse (Foto: Instagram)

En su defensa, Londra alegó que los colombianos lo “defraudaron” cuando lo hicieron firmar un memo que establecía un acuerdo de empresa conjunta por tres años de duración, el cual y según los documentos legales, se extendió sin su consentimiento.

En una contrademanda presentada en marzo de 2020, el cordobés pidió a la corte del condado de Miami-Dade que afirmara que el acuerdo de empresa conjunta se había rescindido “correctamente”. A través de una orden de 13 páginas, el juez William Thomas dictaminó que el plazo del memo-acuerdo de la empresa conjunta expiró el pasado 20 de febrero de 2021. Y agregó que “incluso si el lenguaje de los contratos relevantes respaldaba la interpretación ofrecida por Big Ligas del término del memo-acuerdo (que claramente no lo hace), el acuerdo no podría aplicarse porque constituiría una restricción ilegal del comercio y conduciría a resultados absurdos”.

Dos años después de fundar el sello Big Ligas, Salazar y Oviedo -representados por Matthew Greenberg, Stephanie Chopurian y Ritholz Levy Fields LLP- presentaron una demanda contra el cantautor acusándolo de incumplimiento de contrato y endeudamiento desde que dejó de entregar nueva música a pesar de estar obligado por el acuerdo.

SEGUIR LEYENDO: