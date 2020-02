- La verdad que no lo sé, para mí es increíble, todo muy rápido y demasiado emocionante, como artistas tan importantes me dieron su mano y quisieron hacer cosas conmigo. Pero pienso que, o quiero pensar que, si hay algo que les llamó la atención fue mi interés por la originalidad… o sea sonar de la manera que me gusta a mí, con mi personalidad, mi tono de voz, tener ese tinte particular con mi forma de rapear y subirme a cualquier ritmo.