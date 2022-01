En blanco y negro: Andrés Calamaro y Mon Laferte presentan el videoclip de Tantas veces

nuevo videoclip del cantante argentino junto a la artista chilena

A fines de mayo de 2021, Andrés Calamaro editó Dios los cría, un álbum hecho a partir de duetos con artistas de todas partes del mundo: Julio Iglesias, Vicentico, Lila Downs, Alejandro Sanz, León Gieco, Raphael, Milton Nascimento y Julieta Venegas son algunos de los nombres grandes que eligió para reversionar distintas páginas tanto de su extenso repertorio como solista pero también el de Los Rodríguez.

Entre las quince canciones del álbum, una de las más destacadas es “Tantas veces”: originalmente compuesta y grabada para el disco Bohemio (de 2013), acá se transforma en un delicado bolero junto a la cantante chilena Mon Laferte. Y ahora, llega su correspondiente videoclip, en el que se puede espiar algo de lo que fue la grabación de este singular dueto.

Toda la acción transcurre en la calidez del estudio Romaphonic, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Allí se los puede ver a Andrés y Mon, en blanco y negro, compartiendo un momento mágico a partir de la química que se generó por su encuentro: ahí se lo puede ver a Calamaro contemplando casi embelesado a Laferte mientras ella canta las primeras estrofas de la canción.

Andrés Calamaro y Mon Laferte fundieron sus voces para una versión de "Tantas veces" (Foto: Prensa)

Entre risas, también se los puede observar a lo dos repasando los versos de la letra y hay una tierna escena en las que se toman de las manos. Además del micrófono y los equipos necesarios para grabar, al entorno también lo completan un mate y un termo -aliados infaltables en la rutina doméstica de El Salmón- y una estampita del inmortal Osvaldo Pugliese, el antimufa por excelencia de los músicos argentinos y del mundo.

Mon viste una chamarra de torera y a Andrés se lo puede ver con y sin sus característicos lentes negros. Sobre el final del clip, los cantantes se funden en un abrazo y se puede ver como a ella se escapan unas las lágrimas de los ojos. Y cuando todo termina, él la aplaude con calidez.

La dirección del videoclip estuvo a cargo de Vicente Linares, quien además suele estar a cargo de las visuales en los recitales de Calamaro. También dirigió algunos de los últimos videos del ex Abuelos de la Nada, como “Mi bandera” (con León Gieco), “My Mafia” y “La noche”, entre otros.

La versión de "Tantas veces" con Mon Laferte es parte de Dios los cría, último trabajo de Andrés Calamaro (Foto: Prensa)

“Así tocamos en la gira ‘Licencia para cantar’: los arreglos de Germán Wiedemer para piano bonaerense, Martin Bruhm en percusión y Toño Miguel en contrabajo”, había explicado Calamaro en diálogo con Teleshow a propósito de la génesis del sonido elegido para vestir su álbum de duetos.

A propósito de la compañía conseguida por sus colegas para esta grabación, expresó: “Los artistas grandes se brindaron porque confiaron en nosotros, me respetan y me quieren. El respeto que importa es el que se ofrece”. Y consultado por la elección de las tres mujeres que participan del álbum, no reparó en elogios hacia Lila Downs, Mon Laferte y Julieta Venegas. “Son tres muy talentosas cantantes que mejoran todo lo que cantan, tienen carisma, oficio, inspiración y muchas tablas. Tres de las mejores cantantes del mundo. Sobradas de encanto y cualidades, se perciben como leyendas”, aseguró.

“Las canciones oficialmente populares son caballos en Troya: nos han pavimentado un camino que se antojaba como imposible, son nuestra venganza, banderas de nuestro palo. El éxito no es importante si no consiste en un buen plato de venganza servido frío”, concluyó Andrés.

