Exclusivo: cómo será el nuevo programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la pantalla de ElTrece

Rodrigo Lussich, Adrián Suar, Adrián Pallares y Pablo Codevilla se reunieron el lunes para definir detalles del nuevo ciclo

El 2022 se vislumbra como un gran año para Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, que debutarán muy pronto por la pantalla de ElTrece con un ciclo de espectáculos. El viernes pasado, los periodistas se despidieron de Intrusos, el emblemático programa de América, al que lograron posicionar como el más visto de la emisora. A principios de 2021, ambos habían quedado a cargo del mismo luego de la salida de Jorge Rial, quien le había puesto su sello durante más de dos décadas. Pero, ahora, les llegó el momento de encarar un nuevo desafío.

La dupla ya se reunió con el director de Programación del canal de Constitución, Adrián Suar, y el gerente de Programación, Pablo Codevilla, para ultimar los detalles de esta producción que se llamará Socios del espectáculo. Y ya se supo que las periodistas Paula Varela y Karina Iavícoli, con las que ambos estuvieron trabajando en los últimos meses, también formarán parte del proyecto.

Paula Varela y Karina Iavícoli seguirán siendo las panelistas del ciclo Socios del espectáculo, con Pallares y Lussich

Lo cierto es que, si bien todavía no se han dado a conocer los detalles, según pudo saber Teleshow el ciclo debutaría a fines de febrero, aunque la fecha todavía no está definida. Y ocuparía la franja horaria que va desde las 11 hasta las 13 hs., que dejó libre Los ángeles de la mañana, el programa que condujo Ángel de Brito hasta el 31 de diciembre. Cabe recordar que, por estos días, la emisora extendió el horario de Nosotros a la mañana y reeditó la clásica serie El Zorro para cubrir ese espacio.

Por otra parte, Pallares y Lussich tienen previsto sumar a dos profesionales más al panel, pero la elección de los mismos estaría a cargo del canal. Y el ciclo tendrá los populares segmentos que ellos ya hacían en Intrusos: Los Escandalones y Las Bombas, formatos que les permiten presentar las noticias del mundo del espectáculo de una manera totalmente descontracturada. El objetivo, en definitiva, será que los televidentes se diviertan mientras se enteran de todo lo que pasa en el mundo de la farándula.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Tras la reunión con los directivos del canal de Constitución, Pallares y Lussich grabarán las promociones de su nuevo programa este miércoles 26, ya que a idea de la emisora es empezar cuanto antes con las campañas publicitarias sobre su desembarco en ese pantalla. Y, para asegurarse de que el nuevo programa sea un éxito, les asignaron al mejor equipo de ElTrece, que vuelven a producir después de doce años en los que todo el contenido estuvo a cargo de productoras externas.

Lo cierto es que, antes del debut, Rodrigo y Adrián se tomarán unas merecidas vacaciones para recargar energías luego de un año de trabajo muy intenso. El 7 de febrero, Pallares regresará a Buenos Aires para sumarse a la producción de Socios..., mientras que Rodrigo estaría volviendo más cerca del 14 de febrero, fecha en la que volverá a conducir el ciclo ATR por Radio Pop.

La semana pasada, los conductores se despidieron muy emocionados de Intrusos y aprovecharon para agradecer a todos los que los acompañaron en este último año. Respecto a su salida de América, Rodrigo explicó: “Nos despedimos en un momento que no lo teníamos previsto. No nos han echado, nadie nos ha sacado el trabajo. Quiero aclararlo bien porque tal vez hay gente que no sabe bien las motivaciones. Nosotros nos vamos con un nuevo proyecto adelante, dentro de poquito tiempo”. Por último, señaló: “No creemos que el chimento haya que hacerlo ni con mala leche, ni soberbiamente, ni mirando por arriba del hombro de nadie. Sino de esta manera divertida. Y no se nos va la vida por una primicia, porque creemos que eso atrasa 20 años”.

