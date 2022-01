Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se quebraron en la despedida de Intrusos: “No hay que hacer chimento con mala leche”

"La emocion de Adrian Pallares y Rodrigo Lussich en la despedida de Intrusos"

A principios del 2021, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich aceptaron un desafío mayúsculo y se pusieron al frente de Intrusos, el emblemático programa de espectáculos de América que durante más de dos décadas había tenido el sello de Jorge Rial. Y, pese a las dificultades de un año marcado por la pandemia del coronavirus, lograron imponerle su propio estilo a un ciclo que, además de informar, comenzó a divertir al público con las ocurrencias de esta dupla que se ganó el cariño de la gente.

Sin embargo, en la televisión actual los cambios son moneda corriente. Y, después de recibir una interesante propuesta para desembarcar en la pantalla de ElTrece con un nuevo proyecto, los periodistas se despidieron este viernes del canal en el que lograron demostrar su enorme potencial como equipo de conductores. Y lo hicieron profundamente conmovidos y casi al borde de las lágrimas.

El primero en tomar la palabra fue Lussich. “Empezamos a sumarle impronta personal. En mi caso, primero como panelista a la hora de traer Los Escandalones al programa en 2020, con Jorge que tuvo una enorme generosidad conmigo para intervenirle el programa”, dijo. Y, en relación a Pallares, agregó: “Nosotros veníamos con la química puesta porque somos amigos hace 15 años y hemos hecho otros proyectos laborales. Alguna gente seguro daba dos pesos por nosotros y otra creía que lo podíamos hacer muy bien”.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich son amigos hace 15 años (Instagram)

Enseguida, Rodrigo explicó: “Nos despedimos en un momento que no lo teníamos previsto. No nos han echado, nadie nos ha sacado el trabajo. Quiero aclararlo bien porque tal vez hay gente que no sabe bien las motivaciones. Nosotros nos vamos con un nuevo proyecto adelante, dentro de poquito tiempo”. Y, tras agradecer a todos los que los apoyaron por haber entendido su forma de encarar el espectáculo, “que no es mejor ni peor que la de nadie, sino la nuestra”, concluyó: “No creemos que el chimento haya que hacerlo ni con mala leche, ni soberbiamente, ni mirando por arriba del hombro de nadie. Sino de esta manera divertida. Y no se nos va la vida por una primicia, porque creemos que eso atrasa 20 años”.

A su turno y sin poder evitar el nudo en la garganta, Pallares señaló: “Hace 9 años que llegué a este canal, de la mano de Julián León que, cuando me quedé sin trabajo en canal 9, me llamó y me dijo: ‘Solo llamo para saber si estás bien’. Pasé en América por todos lados. Hice reemplazos de todos. He tenido mis programas más chiquitos, más grandes. He tenido buenos compañeros. Fui productor periodístico dos años de este programa y he sido muy feliz estos nueve años”. Adrián, al igual que Lussich, agradeció a todas las autoridades del canal y suscribió a lo que había dicho Rodrigo.

“Esto es una decisión nuestra, que gracias a Dios el canal tomó muy bien y entre todos nos pusimos de acuerdo para que todo sea fácil y sencillo”, dijo con los ojos empañados. Y se emocionó al destacar a su compañero de dupla. “La verdad que se hace mucho más fácil laburar con un tipo como Rodrigo. Me siento bendecido de haber trabajado con él”, dijo. Y, luego de que Lussich le devolviera la gentileza, ambos cerraron el programa bailando y con la alegría que caracterizó al ciclo durante todo el tiempo en que ambos estuvieron al frente del mismo.

