Susana Giménez desairó a Flor De La V en su debut en Intrusos: “No me importan los programas que hablan mal”

La diva no recibio de la mejor manera a la nueva conductora de Intrusos

Este lunes, Florencia De La V debutó como conductora de Intrusos (América) y en su primer programa contó con una breve entrevista que realizada a Susana Giménez en Punta del Este, Uruguay, donde la diva está de vacaciones.

Susana fue abordada a la salida del show que brindó su amigo Roberto Moldavsky, quien presenta su show El Método Moldavsky en la ciudad de la costa uruguaya: “Lo admiro muchísimo. Lo veo siempre. Mi hermano es la primera vez que lo ve”, le contó al notero Gustavo Descalzi. Luego, este le pidió un saludo para el programa y ella disparó.

“Empieza el nuevo Intrusos... Dame un mensajito para Flor. Empieza ahora”, pidió el periodista. “¡¿Quéeee?! No, no, no”, dijo la diva dándole la espalda a la cámara y regalándole un “no” con el dedito. Un segundo después, se dio vuelta para agregar: “No me importan los programas que hablan mal”. Acto seguido, bajó el tono pero apuntando al notero e ignorando a De La V: “Voy a ver... Si vas a hablar bien, estás perdonado de entrada. Después de que te vea, te digo lo que pienso”, dijo la diva.

De vuelta en el piso, Florencia le habló directamente a ella. “Susana, te hablo de colega a colega”, comenzó respondiéndole entre risas. “No sé qué habrá pasado en otra gestión. Yo en esta silla soy nueva. Y te voy a decir una cosa y te lo digo mirándote a los ojos: en este programa yo te voy a cuidar, siempre. Lo que haya pasado en el pasado, no sé, no me consta, no me hago cargo. Ya bastante que me hago cargo de mis cosas como que me voy a hacer cargo de las cosas de los demás”, insistió la conductora. Y cerró con un guiño a Susana: “Acá te bancamos porque sos la diva máxima de este país. Sos, fuiste y serás la única”.

Florencia de la V es la nueva conductora de Intrusos

Lo cierto es que Florencia no siempre estuvo en la misma vereda que Susana. En junio de 2021, Giménez fue entrevistada por Jonatan Viale por Radio Rivadavia y allí la diva fue muy crítica con la Argentina, manifestándose en contra de las restricciones que había implementado el Gobierno por el coronavirus: “No me dan ganas de volver a Argentina. No voy a volver en ‘Argenzuela’ (...) La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal”, dijo en esa ocasión.

Al difundirse esta opinión, una revista publicó una fuerte editorial contra los dichos diva de los teléfonos y Flor de la V reaccionó ante este posteo comentando un emoji de puño hacia arriba, dando cuenta de estar de acuerdo con lo manifestado por la publicación.

“¡Bienvenidos a Intrusos 2022! Si me tiraban las cartas y me daban este futuro, este presente maravilloso, no lo puedo creer. Quiero saludar a la gente, al público que está en sus casas y darle las gracias por el aguante y por el apoyo”, dijo Flor en el comienzo de su primer programa al frente del ciclo, en el que está acompañada por Marcela Tauro y Augusto Tartúfoli -ambos de regreso en el panel- y por Virginia Gallardo, Maite Peñoñori y Lucas Bertero.

“¿Qué les voy a decir? No saben cómo estaba ayer, fruncido el upite… Toda la semana estuve bien, bastante tranquila, transitando. Hablaba con la producción y todo bien. Pero ayer domingo me pasó algo muy fuerte. Me levanté, me preparé unos mates, los estaba tomando y me empezó a pasar todo como una película porque me iba a hacer cargo de este programa legendario del canal, de este programa que marcó un hito, un antes y un después en el espectáculo”, dijo De La V con su habitual desenfado. Y cerró: “Este programa atravesó mi vida entera. Todo lo que me pasó, no solo profesionalmente, sino que también en lo personal, me lo cubrió Intrusos. Me emociona haber transitado el espectáculo en un momento difícil, en un momento complicado para nosotras, para la diversidad”.

