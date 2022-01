Malena Pichot acusó a Roberto García Moritán de casarse con Pampita para “hacerse conocido” y el empresario fue lapidario

Roberto García Moritán y Malecha Pichot

Roberto García Moritán y Malena Pichot protagonizaron una pelea virtual que incluyó con fuertes acusaciones. Todo comenzó cuando el esposo de Carolina Pampita Ardohain, criticara públicamente a Ofelia Fernández, quien también utilizó su cuenta de Twitter para responderle al economista. “A mí al menos me conocen el nombre y apellido”, consideró la legisladora del Frente de Todos.

“A los dos nos dieron trabajo votándonos. Ponete con eso en vez de pasear por los medios de comunicación queriendo robarme relevancia. Yo no busco negocios, tengo convicciones”, agregó la joven. Horas más tarde, el legislador de Juntos por el Cambio le contestó a través de la misma vía y aseguró que “decir que una parte de la clase política ve al Estado como un negocio y se atornillan a él porque jamás conseguirían los mismos privilegios en el ámbito privado, no es discriminar, es describir la realidad”. Y el economista sugirió que hay dejar de “victimizarse” y poner el foco en que los ciudadanos consigan trabajo.

La respuesta de Ofelia Fernández tras las críticas de Roberto García Moritán

La legisladora del Frente de Todos le respondió al legislador de Juntos por el Cambio

De inmediato, Malena Pichot se sumó al debate en las redes sociales y salió a apoyar a Ofelia. Lo hizo refiriéndose al marido de Pampita, aunque no lo mencionó en su Twitter: ni la cuenta oficial y tampoco por su nombre. “El chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido y tiene el tupé de hablar de Ofelia. Me desmayo”, escribió la humorista, que también es prima del ex rugbier Agustín Pichot.

El empresario se dio por aludido, y le respondió por la misma vía que lo había hecho con Ofelia. “Se volvió todo tan ridículo en este país, que una ‘feminista’ me acusa de casarme para ser conocido. Malena cree que la mejor forma de empoderar a las mujeres es rebajar y demonizar a los hombres. Justo no hay un Ministerio que repudie sus dichos”, sostuvo el empresario en un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter.

La opinión de Malena Pichot y la respuesta de Roberto García Moritán

De inmediato, el legislador de Juntos por el Cambio recibió el apoyo de sus colegas como Yamil Santoro, quien escribió: “Que alma miserable hay que tener para escribir esto. Cosificar así a una mujer exitosa, tratándola de trofeo, pone en evidencia el feminismo de cartón al que adhieren por puro marketing. Esta defensa corporativa de la mediocridad muestra que son kirchneristas antes que feministas”.

Por otro lado, Florencia Arietto también se mostró del lado de García Moritán e hizo mención al feminismo, mismo tema que había traído al debate el marido de Pampita: “No aflojes, Roberto, que las verdaderas feministas, las que estamos en las trincheras protegiendo a las mujeres y que sabemos que no construimos igualdad de oportunidades odiando a los hombres, te bancamos”, expresó en su cuenta de Twitter la abogada penalista en respuesta al mensaje que el economista había escrito tras las palabras de Malena Pichot.

Los mensajes de apoyo de Yamil Santoro y Florencia Arietto a Roberto García Moritán

Si bien es una figura pública, desde que Roberto García Moritán inició su carrera en la política, Pampita evita involucrarse en dicho rol de su marido y no opina en ninguna circunstancia. Menos cuando queda envuelto en alguna pelea mediática. Por caso, se limitó a apoyarlo públicamente de cara a las elecciones legislativas que ganó el año pasado.

SEGUIR LEYENDO: