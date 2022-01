Shakira revolucionó las redes con el talento oculto de su hijo Milan, que cumplió 9 años

Milan, el hijo mayor de Shakira, demostró que es un genio de la batería (Video: Instagram @shakira)

Como toda mamá, Shakira está muy orgullosa del crecimiento de sus hijos. En este sentido, con motivo del cumpleaños de Milan, el mayor que tuvo junto al futbolista del Barcelona Gerard Piqué, la cantante decidió dejarle un conmovedor mensaje en Instagram, junto a un video en el que se lo ve tocando la batería con gran talento.

“En tu día miro hacia atrás y veo cuánto has crecido y cómo empiezas a florecer. Nunca dejas de sorprenderme. Lo amoroso y generoso que eres con tu familia y amigos. Los valores que ya defiendes a tan corta edad y el esfuerzo colosal que inviertes en todo lo que haces se suman a tu talento y te hacen brillar con luz propia”, comenzó expresándole al nene, que este sábado cumplió 9 años. Y cerró: “Estoy orgullosa de quien eres y te amo con todo mi ser, de una manera imposible que solo una madre puede entender y que aún no sé cómo describir”.

En el video, que ya tuvo más de dos millones de reproducciones, se puede apreciar la inclinación que tiene el pequeño con la música, algo que seguramente heredó de su famosa mamá. De hecho, a mediados de diciembre, la cantante también había compartido otra grabación de su hijo mayor, aunque en esa oportunidad tocando el piano mientras un violinista lo acompañaba. “Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela, quien nos dejó el mejor regalo: el respeto y la devoción por el trabajo propio. ¡Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros!”, escribió Shakira en sus redes en esa ocasión. En el homenaje musical, el chico se desempeñó en la interpretación de piezas como Night of the Tarantella, The can can y Spanish Caballero.

Shakira mostró el talento de su hijo mayor tocando el piano (Video: Instagram @shakira)

Ahora, si se habla de Sasha, su hijo menor, podría tener un mayor foco en lo deportivo. Por caso, en septiembre pasado la artista colombiana publicó una fotografía con la que dio muestra que el niño toma clases de artes marciales.

Sasha, el otro hijo de Shakira y Piqué, prefiere las artes marciales (Foto: Instagram @shakira)

En noviembre, la intérprete de Waka waka, también había sido noticia tras publicar un sorpresivo tweet en el que hacía referencia a su ex, Antonio de la Rúa. Con motivo del vigésimo aniversario de su disco Servicio de Lavandería (Laundry Service), la colombiana comenzó a repasar cada uno de los temas que lo componían, entre ellos, Te aviso, te anuncio, uno de los más icónicos. “Quería hacer un tango porque en ese momento estaba saliendo con un argentino, estaba aprendiendo el baile y estaba inmersa en la cultura argentina”, explicó en un mensaje que publicó originalmente en inglés.

Acto seguido, comenzó a recibir una catarata de reacciones de sus seguidores, algunos de los cuales se mostraron enojados porque lo tomaron como un “ninguneo” a su ex pareja. “¿Dating”? Hermana le escribiste DÍA DE ENERO”, “Pero “dating”.... hasta juicio por los bienes te hizo. CONCUBINO... pareja, etc. Pero dating....jajaja”, “Jajajajaja ¿´Dating´? ¿En serio? No te hagas la bol... flaca, 14 años estuviste con Antonito, y le escribiste DÍAS DE ENERO, que ni por asomo le escribirías una canción así a Piqué”, “¡No mames, Shaks! ´Dating´ mis polainas. Ese hombre te cambió la vida y nos dio Día de Enero”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

Es que muchos de los internautas hacían referencia a la cantidad de años que duró su noviazgo con el hijo de Fernando de la Rúa, a quien incluso le dedicó algunos de sus más célebres temas como Underneath your clothes o Día de enero. Motivo por el cual, la palabra “saliendo” (dating, en inglés) les parecía muy poco para ese calibre de relación. Lo cierto es que la actual pareja de Piqué no se dio aludida por estos comentarios, la mayoría de ellos escritos por argentinos, y prefirió seguir haciendo referencia a otras de las canciones de ese álbum.

