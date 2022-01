Luly Drozdek, la revelación de la obra Madres en Mar del Plata: “Esta comedia me permite demostrar que también canto, bailo y actúo”

Luly Drozdek

Luisa Drozdek está trabajando en la temporada de Mar del Plata en la obra Madres que protagoniza con Sabrina Garciarena, Flor Otero y Viviana Puerta. Es una apuesta diferente para la mamá de Delfina (fruto de su relación con Hernán Nisenbaum), ya que por primera vez protagoniza un musical en su carrera artística. “Mucha gente viene al teatro y salen todos felices porque es una comedia con un buen timing. Entonces el público pasa del llanto a la risa, no se aburre en la función, que dura más de una hora y pasa volando. El boca a boca es la mejor publicidad”, asegura Luly, una de las revelaciones de la temporada en La Feliz.

Madres es una comedia que fue furor en el off-Broadway y se estrenó en Buenos Aires el año pasado. Por el éxito logrado, llegó a la temporada teatral marplatense con funciones los viernes, sábados y domingos a las 21.30 en el teatro Provincial. La obra dirigida por Josefina Pieres, con producción general de Carlos Mentasti y Valentina Berger (GO Broadway Productions), cuenta la historia de cuatro mujeres que son amigas y comparten sus experiencias y miradas bien diferentes sobre la tarea de ser mamá.

Madres se presenta en el teatro Provincial de Mar del Plata

—¿Cuáles son los aspectos más interesantes del espectáculo?

—Lo más lindo de la comedia es que habla del lado B de la maternidad. En general se habla más del lado romántico y no se tocan ciertos temas con tus amigas, tu pareja y tu familia. Las mujeres tenemos cambios en el cuerpo y en la obra se habla de estas cuestiones, como la incontinencia urinaria y la depresión postparto. Lo más inteligente es que se abordan temas desde el humor, entonces aliviana un montón. Hay maridos que no saben y les preguntan a sus parejas, hay una charla después de ver la función. Mucha gente se siente identificada, aunque no tengan hijos, porque recuerdan a su madres o a sus familiares. No tenés que ser mujer y madre para ver la comedia, el público es súper amplio.

—Es la primera vez que protagonizás un musical.

—Sí, para mí es un súper desafío. A la salida del teatro, las personas me dicen: “No sabía que cantabas tan bien”. En otros lados del mundo, los artistas son súper completos, y acá muchas veces te encasillan porque te dicen: “Vos sos actriz, vos bailarina, vos cantante”. Esta comedia me permite demostrar que también canto, bailo y actúo. Es una hora y media arriba del escenario sin parar, con un desgaste físico muy grande. Está buenísimo poder mostrar otra faceta.

Sabrina Garciarena, Luly Drozdek, Flor Otero y Viviana Puerta protagonizan la comedia Madres

—¿Te sentiste identificada con el personaje de Maru?

—Cada personaje representa a un estereotipo de madre; a mí me toca representar a la mujer que trabaja y tiene un hijo, que hace 400 tareas al mismo tiempo. Mi vida es así: desde que Delfi es bebé yo trabajo. Cuando nació mi hija hace dos años hice mi primer protagónico en el teatro, en la obra Si la cosa funciona, de Woody Allen. Justo cuando estaba por dar a luz y me llamaron con la propuesta. Cuando mi hija tenía tres meses empecé a ensayar y dos meses después debuté con la comedia. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, mi primer protagónico con Luis Luque. Yo iba a los ensayos y volvía corriendo para darle la teta a mi hija. Era una logística tremenda, pero la verdad es que todo se puede hacer. A veces pensás que por ser mamá no podés hacer muchas cosas, pero en realidad, si sos inteligente para organizarte, se puede. La vida te cambia, pero podés hacer otros planes, como ver a tus amigos y disfrutar las salidas.

Madres muestra el lado B de la maternidad

—¿Cómo fue la preparación para este desafío?

—Desde hace tiempo tomo clases y recién ahora puedo demostrar que puedo cantar. No es algo que se logre de la noche a la mañana. Tenemos un coach para cada área, ya que interpretamos muchas canciones durante toda la obra. Un aspecto interesante es que los productores Carlos Mentasti y Valentina Berger querían que todas fuéramos actrices y madres para sentirnos bien identificadas con la historia. No querían actrices de musicales, sino actrices que supieran cantar y bailar. De las cuatro, Flor Otero es la única que sí tiene experiencia en este género.

—¿Cómo llevás el rol de mamá?

—Yo soy muy relajada, no me estreso por las cosas fácilmente. Tengo a mi mamá y a la niñera que me ayudan, no me desbordo por la situación. El otro día la lleve a una nota y se portó bárbaro, ella es buena y tranquila. Es más fácil manejarla. Cuando estaba embarazada me dijeron que pidiera unos deseos para que se cumplieran. Entonces pedí que fuera sana y que pudiera dormir bien. Por suerte, duerme de corrido.

El tráiler de la obra "Madres"

—Durante la pandemia, ¿pudiste tener otros proyectos laborales?

—Tuve un parate que me ayudó a disfrutarla a Delfi un tiempo, pero apenas terminó la cuarentena volví a trabajar: hice la serie en WTF! para Flow y la tercera temporada de Millennials para Netflix.

—¿Cómo estás viviendo esta temporada atípica en Mar del Plata, con el aumento de los contagios por coronavirus?

—La gente necesita salir, nosotras lo vemos reflejado en el teatro. Al principio sentíamos incertidumbre por no saber lo que iba a pasar en la temporada. Más allá de que hubo una ola nueva, la gente quiere salir y necesita divertirse. El argentino siempre van al teatro. Como les pasó a muchos elencos, tuvimos que parar una semana por el covid. Nosotras nos cuidamos mucho y tenemos muchos protocolos, se pide el pase sanitario y la gente no se saca el barbijo en la sala. Es más seguro ir al teatro que a otro lugar.

Madres cuenta con el diseño de vestuario de Mechi Ugarte; la dirección vocal de Ana Durañona; las coreografías de María Maxwell; la escenografía de Julieta Wager; la producción ejecutiva de Florencia Blejer; y Mina Battista se desempeña como stage manager

