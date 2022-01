Un diagnóstico temprano y una lucha constante contra el qué dirán: la historia de superación de Victoria Pedretti, protagonista de You

Victoria Pedretti junto a Penn Badgley, en una imagen de You (Foto: Instagram)

La primera temporada de You, estrenada en diciembre de 2018 en Netflix, fue un suceso. Pero la segunda temporada, cuando muchos creían que la historia se había agotado, repitió el éxito. Y lo incrementó. Fue justo cuando se incorporó la actriz Victoria Pedretti, poniéndose en la piel de Love Quinn, una aspirante a chef y gurú de la salud. Una mujer que parece dulce y tierna puertas afuera, pero que en realidad es todo lo contrario. Su protagónico al lado del actor Penn Badgley, quien hace de Joe Goldberg, un asesino en serie, hicieron de este producto uno de los más valorados de los últimos tiempos, al punto que el año pasado, a días antes del estreno de la tercera temporada, se anunció una cuarta entrega para la segunda mitad de 2022.

Con You, la figura Pedretti empezó a crecer. Pese a su corta edad -26 años-, su recorrido en la industria del entretenimiento es más que valioso. Su debut fue en Sole, un cortometraje que salió a la luz en 2014, contándola como una de las protagonistas. Ese mismo año tuvo el mismo rol preponderante en Uncovering Eden.

En un momento decidió tomar distancia, alejarse de la exposición mediática, de las grandes producciones. Regresó unos años más tarde para ser uno de los personajes principales de The Haunting of Hill House. En 2019 fue convocada ni más ni menos que por Quentin Tarantino para Érase una vez en Hollywood, película que protagonizaron Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Pero el salto a la consideración general lo tuvo en You. “Amo mucho a este personaje. Es interesante, compleja, divertida y carismática”, le contó al medio mexicano L’official sobre un rol que encuentra similitudes con aquel que hizo Bly Manor: allí también se destacó por un papel en el que debe lidiar con sus problemas de la infancia. A lo largo de su recorrido como actriz Victoria siguió una línea: el del lado más oscuro o perturbador de una persona. Y allí, admite sentirse cómoda. Todo esto, indefectiblemente, nos lleva a su infancia, a una etapa de su vida en la que no la pasó nada bien.

Victoria Pedretti, de niña (Foto: Instagram)

Victoria Pedretti con su mamá (Foto: Instagram)

Pedretti nació en Filadelfia, Estados Unidos. Es hija de una profesora de danzas de la cual nunca habló públicamente. Su papá –Michael Pedretti- es profesor universitario. En su infancia fue diagnosticada con desorden de déficit de atención (DDA) y déficit de atención con hiperactividad (TDA).

“Cuando me lo dijeron, yo tenía 6 o 7 años. Me dijeron: ‘es posible que nunca puedas leer y escribir bien. Vas a tener una tasa alta de encarcelamiento y problemas médicos’”, recordó en Glamour. En la escuela, tuvo que lidiar con el bullying. “Fue tan dañino para mí a esa edad por cómo me definían”, lamentó.

Victoria Pedretti (Foto: Instagram)

El médico quela diagnosticó le vaticinó cómo iba a ser su desarrollo. “Eso solo permitió que otras personas hicieran suposiciones y sintieran que tenían las respuestas para algo mucho más complejo que TDA”, consideró Pedretti. A sus padres les advirtieron que no iba a poder llevar una vida saludable, terminar sus estudios en tiempo y forma, y mucho menos seguir una carrera universitaria. A medida que fue creciendo, y sabiendo mucho más de lo que tenía, Victoria se fue planteando metas. Nunca estuvo en su cabeza bajar los brazos pese a que los pronósticos no eran los mejores.

“Miré esta condición que me etiquetaba y me dije a mi misma: ‘No, esa no soy yo’. Tengo DDA, una DDA severa, sea lo que sea que eso signifique y afecta a la forma en la que vivo, en la que pienso, en la que proceso información, o no la proceso. Pero creo que decir que tienes DDA es una etiqueta que le sirve más a quienes te tratan que a las personas que lo padecen”, explicó.

Victoria Pedretti en You (Foto: Netflix)

“Creo que siempre me cuestioné que sería algo que simplemente me jodió porque la gente no era particularmente complaciente o comprensiva al respecto -comentó la artista-. La gente trató de hablarme sobre mi propio cerebro y mi propia mente, toda mi vida. Creo que eso es realmente destructivo, pero ahora puedo verlo”.

Su declaración sobre lo vivido en la infancia llamó la atención de la prensa, ya que Pedretti no habla de su vida privada. Desde que no se sepa quién es su mamá, más allá de que se filtró su profesión, hasta que tampoco se conozca su estado sentimental. Sin ir más lejos, medios internacionales dicen que estaría en pareja con Dylan Arnold, actor de You. Por el momento, solo son trascendidos: no hay fotos, y la actriz evade la respuesta cuando la consultan al respecto.

Victoria sostuvo que de esta parte de su costado más íntimo sí quiso hablar para abrir una puerta a la posible ayuda que pueden recibir otros niños y adolescentes que, en la actualidad, están pasando por lo que ella tuvo que lidiar. “Necesito que otros jóvenes que están luchando en la escuela, o luchando con sus emociones y sentimientos, sepan que es jodidamente normal, que no son deficientes o defectuosos”.

Con un propósito en su vida, finalizó sus estudios y los continuó en la universidad, esa que los profesionales de la salud le decían que no iba a poder pisar. Luego de asistir a la Pennsbury High School en Fairless Hills, a los 19 años obtuvo una licenciatura en Bellas Artes. Estudio interpretación en la Carnegie Mellon School of Drama, en Pittsburgh. Se recibió y logró forjar esta carrera que ya es de público conocimiento. Y sin esas etiquetas que tanto la marcaron hace algunos años, y que tanto daño le hicieron.

Victoria Pedretti (Foto: Reuters)

SEGUIR LEYENDO: