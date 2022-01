Adrián Suar habló del abuso sexual que sufrió su hijo Toto: “Fue muy impactante cuando nos enteramos”

Adrián Suar habló de la agresión sexual a su hijo (Video: CNN)

“No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia, pero en dos oportunidades abusaron de mí”. Con estas palabras, en el mes de octubre Toto Kirzner había sorprendido a todos al contar un desagradable episodio que vivió cuando tenía 7 años. Lo hizo en PH, Podemos Hablar, el programa que Andy Kusnetzoff conducía los sábados por la noche en Telefe.

“Soy una persona muy ansiosa, que todo lo quiere ya. Y ese día quería ir a la casa de mi amigo y en donde vivía en zona norte habíamos alquilado una casa, cerca de donde vive mi mamá hoy en día, y yo estaba empecinado en ir a ver un amigo. Y ahí había trabajado una persona que yo no la tenía más que de vista, lo vi con un rastrillo, mientras yo estaba en la vereda, con una distancia como estoy acá ahora”, había dicho en el comienzo de su relato.

Y, visiblemente compungido, continuó: “Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé porqué, pero se empezó a oscurecer todo. Y ahí dije: ‘Hay algo raro’. Porque soy una bastante intuitivo y me empecé a alejar. Él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle, porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre. Me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad”.

Toto Kirzner contó que fue víctima de abuso cuando tenía 7 años (Video: "PH, Podemos Hablar" - Telefe)

A más de tres meses de esta estremecedora confesión, fue su padre, Adrián Suar, quien se refirió al tema en una entrevista que le concedió a Marcelo Longobardi para CNN. “Fue un abuso de agarrar, de toquetearlo, no llegó a ser un abuso más profundo como han sufrido algunos chicos o chicas, pero fue duro para un chico de siete años en un country conocido en Argentina, ahí adentro un jardinero que trabajaba ahí, que estaba en otras casas”, comenzó expresando el reconocido productor.

Y agregó: “Fue muy impactante cuando nos enteramos. Cuando lo contó en el programa, nosotros, con la madre (Araceli González), ya lo sabíamos dos años antes. Durante casi 15 años, no contó nada. Y fue muy fuerte para él, cómo lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema. Uno puede pensar: ‘¿Por qué no habló?’. Pero no hablan. Es un flagelo de ese tipo de personas enfermas, porque es una enfermedad, que pasa y sigue pasando. Por eso hay que estar muy atento”.

En ese sentido, el periodista le preguntó sobre el culpable. “Nosotros sabemos quién es e íbamos a iniciar acciones, pero después hablamos con mi hijo y, como él contó, decidió no hacerlo. Él tiene mucha sabiduría. Es un pibe muy especial, por su luminosidad, por su espontaneidad y por su manera de vivirlo. Pero igualmente, como padre, estoy atento en los últimos años a esas cosas que no son gratis. A veces pasan cosas en el seno familiar y vos decís: ‘No puedo creer que te pasó eso’. Y no te enteraste, pero pasó a metros. A veces hay cosas en el mundo de los adultos con los más chicos que no puedo creer que hayan pasado y sigan pasando”, cerró.

Quien también le había brindado su apoyo en aquél entonces fue su madre, Araceli, que horas después de que Toto diera su testimonio en la televisión, le había enviado un estremecedor mensaje para destacar la valentía de su hijo en contar lo que le sucedió años atrás. “¡Acá hay mama, acá hay amor, acá hay nido, acá hay familia, acá hay vida! ¡Sobre todas las cosas vida! Abrazar los corazones dañados por abuso de cualquier tipo. Mi valiente y sensible: habló. Pido respeto. Pido cuidado en sus palabras como lo pediría por cualquier ser humano que se abre a la verdad y tiene la fortaleza de hacerlo público. ¡En el momento que sintió hablarlo, fue genuino! ¡Su vida se construye día a día!”, fue una de las frases más conmovedoras que le había escrito la ex modelo.

