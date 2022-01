El incómodo momento de Ximena Capristo en un programa de juegos

Ximena Capristo

Siempre divertida y con la espontaneidad que la caracteriza, Ximena Capristo suele participar de los programas de juegos de la televisión. Estuvo varias veces en Pasapalabra con Iván de Pineda y hasta compitiendo con su pareja Gustavo Conti. En las últimas semanas fue una invitada recurrente al nuevo ciclo de Pichu Straneo en América, Mandá Play. Sin embargo, en su última aparición no la pasó tan bien.

El programa, como su nombre lo indica, consiste en una seguidilla de juegos en los que los participantes, famosos y anónimos, tienen que adivinar quién es el intérprete de cada uno de los temas que se escuchan. Al pasar el quipo de la Negra a la final, integrado por el Bebe Sanzo y por Joselo, del público, cada uno de los tres tuvo un minuto y medio para adivinar quiénes entonaban las diferentes canciones que escuchaban y a la ex Gran Hermano no le fue muy bien.

Ximena Capristo en Dale Playi

“¿Yo tengo que ir? Pero qué barbaridad pobre”, dijo al pasar al frente, sabiendo que no sumaría mucho dinero para el ganador (cada respuesta correcta acumula mil pesos). Con varias opciones, ella eligió la categoría Rock Nacional, anteriormente el Bebe había elegido Rock y había obtenido 14 mil pesos.

Las cosas no fueron muy bien para la mamá de Félix que no lograba adivinar quién cantaba cada tema, a pesar de que claramente los sabía porque los bailaba y cantaba. A medida que el tiempo y las chances pasaban, su cara iba mutando y se iba poniendo más nerviosa.

El primero que no acertó fue Charly García, luego Rata Blanca, después Babasónicos: “Qué mala memoria boludo, por Dios”. “No sé ninguna, qué mal, paso”, dijo nerviosa con un tema de Ciro y los Persas hasta que por fin adivinó uno, que pertenecía a Los ratones paranoicos.

Al escuchar un tema de La Renga pensó que era de Callejeros, tampoco recordó que eran Los abuelos de la nada quienes cantaban “Mil horas” ni reconoció la voz de Fabiana Cantilo. En el último de los temas, “Dos días en la vida” de Fito Páez, pudo reconocer al intérprete.

Al terminar sus 90 segundos, sus compañeros empezaron a aplaudirla y a alentarla, lo que le pareció gracioso, ya que había adivinado solo dos intérpretes. “Bien, son buenos compañeros”, dijo Pichu Straneo y ella intentó consolarse: “Algo hice, tampoco hice un huevo (cero)”. Finalmente fue el turno de Joselo que en la categoría Latinos tuvo siete aciertos, por lo que acumuló un total de 24 mil pesos.

Pichu debutó este año como conductor de Mandá Play, un ciclo de juegos musicales que se emite de lunes a viernes a las 23.00 y que los domingos tiene su versión “famosos”. De esta manera, los programas de juegos, algunos ya vienen desde hace meses en pantalla, son la estrella del verano.

Al mencionado se suman los ya probados y exitosos 100 argentinos dicen, ahora sin Darío Barassi y con conductores invitados cada semana, Los 8 escalones del millón y Match Game, todos por El Trece que pronto estrenará El juego de la oca con la conducción de Dani la Chepi y el Pollo Álvarez. La hora exacta, en la pantalla del Nueve con Teté Coustarot y Boy Olmi y Pasapalabra con Iván de Pineda en Telefe.

“Es un formato muy lindo y divertido”, había definido el ciclo el ex Sin Codificar en diálogo con Guillermo Andino y continuó: “La idea surgió cuando vine al programa de Jey Mammon y empezamos a hacer un poco de humor en su programa”.

