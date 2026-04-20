El fuerte cruce entre Eliana Guercio y Laura Ubfal en la gala de Gran Hermano: “Sos re amarga”

Las panelistas del ciclo tuvieron un fuerte encontronazo (Video: Gran Hermano/ Telefe)

Durante la gala del domingo en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), un nuevo enfrentamiento entre Laura Ubfal y Eliana Guercio marcó el ritmo de la noche y volvió a exponer la tensión creciente dentro del panel. El cruce se originó a partir de una discusión sobre Danelik, una de las participantes y su vínculo con Brian Sarmiento, lo que derivó en una serie de acusaciones personales y cuestionamientos sobre la manera de analizar el juego.

La conversación, que comenzó en torno a la actitud de Danelik dentro de la casa, rápidamente escaló cuando Ubfal y Guercio confrontaron sus puntos de vista y pusieron en evidencia una grieta que ya había tenido episodios previos en el ciclo.

La discusión se desató cuando Eliana sostuvo que cada persona dentro de la casa toma las decisiones que considera convenientes en función de su historia y su contexto. Remarcó que Danelik es “una señorita” que cuida especialmente su imagen por respeto a su familia y a su comunidad. La exvedette afirmó: “Ella piensa mucho en su familia. Me parece que está re enganchada con Brian, está súper enamorada y de verdad es por no lastimar o molestar a su familia y a su comunidad”.

La periodista, en tanto, tomó distancia y puso en duda las intenciones románticas de Brian, dejando claro que confía en Danelik. “Yo a Danelik le creo, pero no a él”, lanzó Laura, marcando el primer punto de quiebre en la discusión. El intercambio subió de tono cuando Guercio señaló que el interés del público está puesto en “el morbo” de que la relación entre los participantes avance a un plano más íntimo, y sugirió que Ubfal tiene una postura personal contra Brian Sarmiento: “Vos, Laura, lo tenés acá, no lo podés ni ver desde que entró, por eso comparto con Ceferino Reato que lo tuyo es personal con Brian”.

Las analistas comenzaron un fuerte debate sobre el vínculo entre Brian Sarmiento y Danielik (Captura de video)

Ubfal rechazó la acusación y aclaró:“Para mí no hay nada personal. Estás muy confundida”. Por su parte, el exfutbolista también fue objeto de análisis. Guercio recordó su pasado deportivo y deslizó que “es un morbo que la gente está esperando que se concrete el acto”, en referencia a la expectativa del público respecto al vínculo sentimental dentro de la casa.

El cruce de opiniones sobre Danelik y Brian Sarmiento fue solo el último capítulo de una serie de desacuerdos entre Ubfal y Guercio en el programa. Las panelistas ya venían protagonizando discusiones al aire, muchas de ellas relacionadas con la interpretación de las estrategias de los participantes y la mirada sobre la vida personal de quienes están dentro del reality.

Durante la gala, Guercio apuntó a que Ubfal suele mezclar cuestiones personales en sus análisis, mientras que ella prefiere centrarse estrictamente en lo que ocurre dentro de la casa: “Yo analizo juego, lo que pasa dentro de la casa. Lo que tiene, su vida personal, que no la conozco, no sé qué es cierto y qué no, a vos te preocupa un montón y yo la verdad es que no estoy para analizar eso, porque no somos la justicia nosotros”.

Guercio y Ubfal volvieron a sacar chispas en medio de un acalorado debate al aire (Captura de video)

Ubfal replicó con ironía y defendió su capacidad para analizar el juego. “Pero la única que acá sabe analizar el juego sos vos”, retrucó, generando un nuevo intercambio de chicanas y frases punzantes entre ambas. “¿Terminaste? Por ahí tenés algo más que decir“, exclamó, filosa luego de una intervención de la esposa de Chiquito Romero, mientras la comparaba con Yanina Zilli, jugadora del programa. ”Es lo más parecido a ella que existe acá“, se despachó.

Sin embargo, Eliana no lo tomó la comparación de Laura como una ofensa. “Me encanta. Prefiero parecerme así con buena onda y alegría. No como vos que sos re amarga”, retrucó la exbailarina. Fue en ese momento en el que la panelista cuestionó la actitud de su compañera fuera de cámara. “No saludás a medio panel. No saludás a nadie, así que de alegría...”. Ante la situación, Santiago del Moro se refirió a los climas que circulan dentro y fuera de la casa, más especialmente en su programa. “Me encanta cuando el reality pasa al reality de acá”, concluyó