Mundo

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el norte de Japón y activó una alerta de tsunami por olas de hasta tres metros

El sismo se registró a las 16:53 hora local (07:53 GMT) en aguas del Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate, y el temblor se sintió con fuerza suficiente como para mover grandes edificios incluso en Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro

Guardar
Imagen referencial de un sismógrafo en funcionamiento (REUTERS/Mike Blake)
Imagen referencial de un sismógrafo en funcionamiento (REUTERS/Mike Blake)

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el norte de Japón y llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a emitir una alerta de tsunami por olas de hasta tres metros, con una inmediata orden de evacuación para las zonas costeras y ribereñas. El sismo se registró a las 16:53 hora local (07:53 GMT) en aguas del océano Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate, y el movimiento se sintió con intensidad suficiente como para hacer temblar grandes edificios en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.

Según informó la JMA, las primeras olas del tsunami podrían alcanzar la costa norte en cuestión de minutos, por lo que las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia. En un comunicado oficial, el organismo advirtió: “Evacúen inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación”.

La agencia meteorológica también alertó sobre la persistencia del fenómeno y pidió a la población no regresar a las áreas evacuadas hasta nuevo aviso. “Se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”, señaló el mismo parte oficial.

Las imágenes difundidas por la cadena nacional NHK no mostraron daños visibles inmediatos en los alrededores de varios puertos de Iwate durante los primeros minutos posteriores al sismo. Sin embargo, las autoridades mantuvieron la máxima precaución debido al riesgo asociado al posible ingreso de olas de gran altura en la franja costera.

Ante la magnitud del evento, la oficina de la primera ministra anunció la conformación de un equipo de gestión de crisis para monitorear la evolución de la situación y coordinar la respuesta estatal. La primera ministra Sanae Takaichi se dirigió a la población y reiteró el llamado a evacuar. “Para aquellos de ustedes que viven en áreas para las que se han emitido advertencias, por favor evacúen a lugares más altos y seguros, como terrenos elevados”, expresó ante la prensa.

Una pantalla de televisión muestra un reportaje sobre la alerta de tsunami emitida por la Agencia Meteorológica de Japón, en el que se indica que se esperaban olas de hasta 3 metros en amplias zonas costeras del norte de Japón (REUTERS)
Una pantalla de televisión muestra un reportaje sobre la alerta de tsunami emitida por la Agencia Meteorológica de Japón, en el que se indica que se esperaban olas de hasta 3 metros en amplias zonas costeras del norte de Japón (REUTERS)

La jefa de gobierno también informó que las autoridades trabajaban para confirmar si el terremoto dejó víctimas o daños materiales, aunque en las primeras horas no trascendieron reportes oficiales sobre muertos o heridos.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación sobre cuatro importantes placas tectónicas, en el borde occidental del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas geológicas más activas del mundo. El país registra habitualmente alrededor de 1.500 temblores al año, lo que representa cerca del 18 por ciento de los terremotos globales.

Aunque la mayoría de esos movimientos son de baja intensidad, el impacto de cada evento depende de factores como la profundidad del sismo y su cercanía a zonas densamente pobladas. En este caso, el epicentro frente a la costa de Iwate reavivó el recuerdo del devastador terremoto y tsunami de 2011.

Aquel 11 de marzo, un terremoto submarino de magnitud 9,0 sacudió la misma región y desencadenó un tsunami que dejó alrededor de 18.500 muertos y desaparecidos, además de provocar la crisis nuclear en la central de Fukushima, uno de los peores desastres atómicos de la historia.

La primera ministra Sanae Takaichi se dirigió a la población y reiteró el llamado a evacuar (REUTERS)
La primera ministra Sanae Takaichi se dirigió a la población y reiteró el llamado a evacuar (REUTERS)

La amenaza sísmica también se mantiene sobre la Fosa de Nankai, una extensa depresión submarina de unos 800 kilómetros donde la placa del Mar de Filipinas se desliza por debajo de la placa continental sobre la que se asienta Japón. En 2024, la JMA emitió por primera vez una advertencia especial por riesgo de “megaterremoto” en esa zona.

Según estimaciones oficiales del gobierno japonés, un eventual sismo de gran magnitud en la Fosa de Nankai, acompañado por un tsunami, podría causar hasta 298.000 muertes y daños económicos por unos 2 billones de dólares.

La preocupación volvió a crecer en diciembre de 2025, cuando la agencia emitió una segunda alerta de “megaterremoto” luego de un temblor de magnitud 7,5 en la costa norte. Ese episodio provocó olas de hasta 70 centímetros y dejó más de 40 heridos, aunque no se reportaron daños de gran magnitud.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

JapónAlerta de TsunamiTsunamiTerremotoTokioÚltimas noticias América

Últimas Noticias

EN VIVO: Israel atacó un lanzador de misiles de Hezbollah que estaba cargado y listo para disparar en el sur de Líbano

Según el comunicado militar publicado en X, el mismo representaba “una amenaza inmediata” tanto para las fuerzas desplegadas como para los civiles israelíes, por lo que fue alcanzado para “eliminar la amenaza”

EN VIVO: Israel atacó un lanzador de misiles de Hezbollah que estaba cargado y listo para disparar en el sur de Líbano

JD Vance viaja a Islamabad junto a altos funcionarios de la Casa Blanca para una nueva y aún incierta ronda de negociaciones con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos tiene previsto partir este lunes acompañado por el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la participación de Teherán, la creciente crisis en el estrecho de Ormuz y el inminente vencimiento del alto el fuego, previsto para el miércoles

JD Vance viaja a Islamabad junto a altos funcionarios de la Casa Blanca para una nueva y aún incierta ronda de negociaciones con Irán

Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

“No se pueden restringir las exportaciones de petróleo de Irán y esperar, al mismo tiempo, que la seguridad sea gratuita para los demás”, afirmó el vicepresidente primero, Mohamed Reza Aref

Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

Irán amenazó a EEUU con represalias tras el decomiso de un carguero que intentó burlar el bloqueo naval

“Las fuerzas armadas de la República islámica responderán pronto y tomarán medidas de represalia contra los militares estadounidenses”, señaló el Estado Mayor persa

Irán amenazó a EEUU con represalias tras el decomiso de un carguero que intentó burlar el bloqueo naval

Kim Jong-un sigue probando su arsenal: el régimen de Corea del Norte disparó otros cinco misiles balísticos de corto alcance

Los proyectiles Hwasongpho-11 Ra, equipados con ojiva de bombas de racimo, fueron lanzados hacia el mar de Japón

Kim Jong-un sigue probando su arsenal: el régimen de Corea del Norte disparó otros cinco misiles balísticos de corto alcance
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así podrás ver las Líridas en 2026: consejos, fechas y los mejores cielos de España para disfrutar de la lluvia de estrellas

Así podrás ver las Líridas en 2026: consejos, fechas y los mejores cielos de España para disfrutar de la lluvia de estrellas

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

El creador de ‘Beef’ habla sobre el incidente real que inspiró la segunda temporada: “Las clases sociales lo condicionan absolutamente todo”

Ni huevos ni salmón: el alimento rico en proteína que previene enfermedades del corazón y es buena para personas con diabetes

Inundaciones en Santiago del Estero: hay más de 100 familias evacuadas tras un feroz temporal

INFOBAE AMÉRICA

La nueva Gran América del Norte

La nueva Gran América del Norte

EN VIVO: Israel atacó un lanzador de misiles de Hezbollah que estaba cargado y listo para disparar en el sur de Líbano

JD Vance viaja a Islamabad junto a altos funcionarios de la Casa Blanca para una nueva y aún incierta ronda de negociaciones con Irán

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Beef’ habla sobre el incidente real que inspiró la segunda temporada: “Las clases sociales lo condicionan absolutamente todo”

El creador de ‘Beef’ habla sobre el incidente real que inspiró la segunda temporada: “Las clases sociales lo condicionan absolutamente todo”

Charlize Theron sobre las declaraciones de Timothée Chalamet sobre la poca importancia del ballet: “Dentro de diez años la IA hará su trabajo”

Taylor Frankie Paul habla sobre su proceso de sanación tras no enfrentar cargos por violencia doméstica

La relación de Katy Perry y Justin Trudeau podría verse afectada tras las acusaciones de agresión sexual por parte de Ruby Rose

Kim Kardashian y Kris Jenner exigen 7 millones de dólares a Ray J por violar un acuerdo confidencial