Video: emboscaron a una familia que salía de su casa en Mar del Plata para robarle la camioneta

El video, grabado por una cámara de seguridad, muestra el momento en que tres individuos emboscan a una familia que salía de su casa en Mar del Plata y le roban una camioneta Chevrolet blanca. Se observa la interacción forzada de los asaltantes con los ocupantes del vehículo. Tras el incidente, los agresores escapan con el vehículo. La camioneta había sido adquirida el día anterior.

Una familia fue víctima de un violento y rápido asalto durante la mañana del sábado en la ciudad de Mar del Plata, cuando un grupo de delincuentes les robó la camioneta que habían adquirido apenas el día anterior.

El hecho ocurrió en el barrio Malvinas Argentinas y quedó registrado por una cámara de seguridad privada, cuyas imágenes reflejan la modalidad organizada y la velocidad con la que actuaron los atacantes.

El episodio tuvo lugar sobre la calle Termas de Río Hondo, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, en un horario en el que la familia se disponía a iniciar su jornada. Según se observa en el video, el conductor acababa de subirse a una camioneta Chevrolet Tacker color blanca cuando fue sorprendido por un automóvil gris que se detuvo de manera brusca detrás del vehículo, bloqueándole toda posibilidad de maniobra o escape.

En cuestión de segundos, al menos tres delincuentes descendieron del rodado y ejecutaron un accionar coordinado. Uno de ellos se dirigió directamente hacia el conductor y comenzó a forcejear con él para obligarlo a bajar, mientras los otros rodeaban la camioneta para controlar la situación y evitar cualquier intento de resistencia.

Dentro del vehículo también se encontraban dos mujeres, quienes lograron descender rápidamente y alejarse algunos metros en medio de la desesperación. Entre gritos de auxilio, una de ellas alertó a los vecinos al exclamar “¡la alarma, la alarma!”, lo que provocó la activación de un sistema de seguridad vecinal. El fuerte sonido se propagó por toda la cuadra y generó un momento de tensión adicional.

La reacción sonora pareció alterar los planes de los asaltantes. Ante el riesgo de ser detectados, emprendieron una fuga desordenada: uno de los delincuentes escapó conduciendo la camioneta robada, mientras que otros dos se retiraron en el automóvil gris en el que habían llegado. Un cuarto integrante del grupo huyó a pie, perdiéndose entre las calles del barrio.

El hecho ocurrió en el barrio Malvinas Argentinas, de Mar del Plata

A pesar de la violencia del hecho, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, el impacto emocional en las víctimas fue significativo. “Me robaron la camioneta que había podido comprar después de años”, expresó con angustia el dueño del vehículo tras el asalto a 24Com, reflejando no solo la pérdida material, sino también el esfuerzo que había implicado la adquisición.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para identificar a los responsables, analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y relevando posibles testigos.

Un hecho similar, pero en La Plata

Ese mismo sábado, pero en La Plata, delincuentes atacaron a golpes a una mujer cuando guardaba el auto en su casa en el barrio La Loma.

El episodio ocurrió alrededor de la medianoche, en la calle 45 entre 21 y 22, momento en que la mujer se disponía a ingresar su auto a una cochera.

Según reconstruyó la víctima, fue sorprendida por tres hombres con el rostro cubierto que actuaron de manera coordinada. “Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, narró la mujer en su denuncia pública, detallando los instantes de gritos, forcejeos y pánico que se sucedieron en apenas segundos.

Según informó el diario El Día, la secuencia, considerada de alta peligrosidad por los vecinos, se agravó por la desesperación de la víctima, quien, tras varios segundos de forcejeo, logró escapar.

La mujer denunció que, tras el intento de robo, realizó un llamado inmediato al 911 solicitando auxilio, pero el patrullero nunca llegó al lugar. Esta ausencia de respuesta por parte de la Policía fue señalada como uno de los aspectos más alarmantes del episodio.

“Es inaceptable que situaciones de gravedad ocurran sin respuesta inmediata”, sostuvo la víctima, quien expresó su indignación y temor ante la falta de protección estatal.