Inclusión laboral en la Ciudad: el Ecoparque de Buenos Aires sumó empleados con discapacidad en atención al público

El programa de empleo inclusivo del Ecoparque se desarrolló con diez meses de preparación y cuatro meses de prácticas formativas previas a la contratación formal

En la Ciudad de Buenos Aires, casi cuarenta personas con discapacidad fueron incorporadas recientemente al equipo de atención al público del Ecoparque porteño. La medida responde a la necesidad de crear oportunidades laborales adaptadas a distintos perfiles y surge en un contexto donde la tasa de desempleo para personas con discapacidad alcanza niveles elevados.

La iniciativa fue impulsada desde el Gobierno porteño y cuenta con el compromiso directo de Clara Muzzio, actual vicejefa de Gobierno. El objetivo inmediato, según explicó Muzzio en Infobae en Vivo Al Amanecer, es favorecer la empleabilidad de un sector históricamente marginado y brindar un espacio inclusivo y accesible dentro de una de las principales atracciones públicas de la ciudad.

En la entrevista, Muzzio señaló: “El 85% de las personas con discapacidad que buscan trabajo no lo encuentran”. Además, informó: “Cuando hablamos de discapacidades intelectuales, la tasa de desempleo llega al 95%”. Estos datos reflejan los obstáculos que enfrentan quienes intentan acceder al mercado de trabajo, especialmente en áreas donde los prejuicios y la falta de adaptación aún se perciben con fuerza.

Según precisó la vicejefa de Gobierno, “había una necesidad concreta en el Ecoparque de atención al público”. El modelo implementado en el Ecoparque se preparó específicamente para satisfacer tanto la demanda laboral de personas con discapacidad como la necesidad de atención en un espacio que recibe, de acuerdo con datos oficiales, 15.000 visitantes los fines de semana y 2 millones de personas al año.

La mayoría de las personas incorporadas al Ecoparque presentan discapacidad intelectual o están dentro del espectro autista, con acompañamiento de organizaciones sociales especializadas

Características del programa y perfiles convocados

La postulación y selección de los empleados para el Ecoparque estuvo precedida por un análisis de las necesidades del lugar y las habilidades requeridas para ofrecer un servicio de calidad. Según Clara Muzzio, el programa no solo priorizó el acceso a empleo, sino también el acompañamiento formativo: “Todo este proceso fueron de diez meses. Tuvieron cuatro meses de prácticas formativas a través de una ley que sancionó la legislatura en 2020, que el Estado paga y a partir de marzo ya son empleados formales”.

El enfoque del Gobierno de la Ciudad fue identificar los roles y responsabilidades posibles dentro del Ecoparque de acuerdo al perfil de cada aspirante. La mayoría de quienes fueron seleccionados tienen discapacidad intelectual y se encuentran dentro del espectro autista, aunque el proceso también consideró a personas con otras condiciones. La integración fue acompañada por organizaciones sociales especializadas.

Muzzio destacó: “Hay muchísimas organizaciones que vienen acompañando a muchas de estas personas en sus trayectos formativos, pero el acceso al primer empleo es todo un tema. Cuando además tenés un estigma, tenés sobre todo algunas dificultades extra. Es verdad que la discapacidad te agrega un desafío más”. La funcionaria remarcó la importancia de adaptar el entorno laboral y de sensibilizar a los compañeros de trabajo sobre diversidad e inclusión.

La iniciativa en el Ecoparque busca cambiar la mirada social y superar obstáculos estructurales para lograr una inclusión laboral real y sostenible en Argentina

Impacto en familias y entorno social

El acompañamiento familiar resultó clave para el buen desarrollo del programa. Asimismo, la vicejefa indicó que esta experiencia evidencia el valor de una integración real y sostenida: “Muchas veces son personas que tienen a su cuidado a sus hijos, a sus hermanos. Las familias pueden salir de su casa, se empiezan a generar cosas positivas”. El orgullo de lograr independencia económica y aportar al grupo familiar es un aspecto resaltado por los propios participantes y sus allegados.

La iniciativa contempla también la articulación con empresas privadas para ampliar el impacto del proyecto. Muzzio detalló: “El Estado no va a poder contratar a todas las personas con discapacidad, y como hablamos antes, estoy en contra del cupo, pero sí lo que creo central es que el sector privado se sume a estas iniciativas. Desde la ciudad, para todos los comercios que tengan al menos hasta cincuenta por ciento de su nómina personas con discapacidad, se les exime de pagar ingresos brutos y ABL”.

El Gobierno porteño promueve incentivos fiscales para empresas privadas que contraten personas con discapacidad, buscando articular esfuerzos más allá del sector público

Desafíos para la inclusión laboral en el sector público y privado

La normativa vigente en Argentina establece un cupo mínimo del 4 % para la incorporación de personas con discapacidad en el sector estatal. En relación a este punto, Muzzio explicó: “En la ciudad, en los tres poderes, el cupo está cumplido, pero yo no soy amante de los cupos. Creo que sí, a veces se establecen como alguna medida, pero bueno, el dato es dramático, ochenta y cinco por ciento de desempleo”.

Frente a las dificultades estructurales, el Gobierno porteño promovió el acceso al empleo formal a través de la capacitación y la eliminación de barreras burocráticas. La colaboración con entidades privadas es vista como un paso imprescindible a futuro.

Muzzio sostuvo: “Desde la ciudad, para todos los comercios que tienen al menos hasta 50% de su nómina personas con discapacidad, se les exime de pagar ingresos brutos, se les exime de pagar el ABL. Está este proyecto de prácticas formativas y después tenés la obligación de contratar al menos el dos por ciento”.

De acuerdo con la funcionaria, el desarrollo de estas políticas tiene como propósito principal visibilizar las capacidades y el potencial de las personas con discapacidad, más allá de su condición.

El acceso al primer empleo y la adaptación del entorno laboral son claves para combatir prejuicios y promover la diversidad e inclusión en la Ciudad de Buenos Aires

Perspectivas y próximos pasos

Muzzio recalcó que la transformación más relevante pasa por el cambio de mirada social y la superación de prejuicios. Advirtió: “El problema lo tenemos la sociedad. Los prejuicios que ponemos, esos obstáculos físicos a la información. Y ahí es donde creo que tenemos que hacer ese clic y, viendo estas experiencias, saber que se puede”.

En paralelo, la vicejefa de Gobierno alentó a fortalecer la articulación entre Estado y sector privado, utilizando herramientas como exenciones impositivas y programas de formación laboral. El desafío persiste: crear espacios laborales genuinos, sin recaer sólo en el cumplimiento de cupos, pero asegurando que la inclusión sea real y sostenible.

La experiencia del Ecoparque porteño, al incorporar a personas con discapacidad en puestos de atención al público, se instala así como un modelo replicable y un aporte concreto en la lucha por la igualdad de oportunidades laborales en Argentina.