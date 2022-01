La impactante foto de Duki envuelto en llamas, en el momento en que casi se prende fuego: “Antorcha humana”

Duki cerró la edición 2021 del Movistar Fri Music (Crédito: Prensa Movistar)

“Antorcha humana”, escribió Duki en su cuenta de Instagram junto con una de las fotos más impactantes del show que dio este fin de semana. El trapero se paró sobre un lanzallamas y durante un instante el fuego lo envolvió. Afortunadamente no recibió lesiones.

El cantante estaba entonando uno de sus temas y mirando al público cuando todos quedaron impactados luego de que el fuego lo rodera por completo. “Cuando te parás arriba de los lanzallamas sin querer”, explicó él en sus redes sociales.

Duki casi se prende fuego en un show

Al ver la impactante fotografía, el streamer Coscu quiso saber más. “¿Me la podés explicar bien? Es que enserio no entiendo como es posible”, a lo que el músico llevó tranquilidad: “Me paré en un lugar equivocado. En el momento sentí mucho calor y nada más jajajaaja” y en Twitter hasta bromeó: “Esta foto es real. Ayer casi me prendo fuego en el show. Duko AKA antorcha humana”.

Más de un millón y medio de usuarios le dieron “Me gusta” a la foto del trapero y comentaron: “La flama”, “Literalmente estás prendido fuego Duko”, “Como un ave Fénix”, “On fire”, “El verdadero modo diablo”, “Ya tenemos foto del año” y “Yo hoy, con 40 grados”. Su colega María Becerra también comentó: “Amigo no puedo creerlo, literal que no te moriste de pedo”.

Duki fue uno de los invitados famosos que estuvieron el fin de semana del 7 de enero en el casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman. Junto con su pareja Emilia Mernes, con quien acaba de blanquear romance, subió al escenario para animar la celebración a la que fueron unas trescientas personas. Juntos hicieron saltar al público con “Como si no importara”, el hit a partir del cual surgieron los rumores de un noviazgo entre ambos.

Minutos antes había pasado por el escenario Tini Stoessel, que junto al anfitrión de la jornada y a su hermano, quienes conforman el famoso dúo Mau y Ricky, interpretaron el tema “Recuerdo”, que los tres lanzaron hace ya dos años. Familia de músicos, Camilo, yerno de Ricardo Montaner, casado con Evaluna Camilo y el colombiano Manuel Turizo, deslumbraron a los presentes con “Desconocidos”. Si bien el espectáculo fue privado y solamente para los que estuvieron invitados al casamiento, en las redes sociales circularon algunos fragmentos de las canciones que grabaron con sus celulares quienes tuvieron la oportunidad de presenciarlo.

Duki y su actual pareja venían coincidiendo en varios eventos relacionados con el mundo de la música desde mitad del año pasado, lo que hizo que se fueran sembrando los rumores de romance, hasta que él, recientemente separado de Brenda Asnicar, compartió una foto que confirmaba la relación.

Con un emoji de corazón como epígrafe, el posteo empezó a recopilar likes sin parar. En diez horas superó los 2,3 millones de “me gusta”, y Emilia no tardó en decir presente en los comantarios con gran picardía: “¿Quién será esa divina?”. Frente al espejo, ambos se fundieron en un beso mientras Duki sacaba la foto con su celular.

“Estoy como para gritarle al mundo que te quiero”, escribió Emilia en Twitter, a la misma hora que Duki publicó la foto. Y luego ironizó: “Se hace la sorprendida”. Su flamante novio, por su parte, apostó al humor con dos mensajes: “Gente, no flasheen, Emi se cayó y la estaba ayudando, el piso estaba recién lavado, muy resbaloso, y bueno, justo saqué la foto”.

Emilia, había sido pareja de Fernando Vázquez, quien fuera su compañero en Rombai y también se la relacionó durante algunos meses con el delantero brasileño Neymar.

