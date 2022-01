Todoterreno, Juana Viale lavó su camioneta en Punta del Este con un look muy particular

Juana Viale fue vista en una estación de servicio de Punta del Este (Crédito: Ramiro Souto)

Vacaciones, playa, familia y trabajo. Juana Viale combina todo eso, y más, durante esta temporada de verano. La actriz llegó a Punta del Este a fines de diciembre para despedir el 2021 y recibir el 2022 en el exclusivo chalet Casablanca, ubicado en José Ignacio, junto a su madre, Marcela Tinayre, su hermano Nacho Viale, su cuñada Lucía Pedraza, su pareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn, y sus respectivos hijos.

Además, se preparó para realizar una gira en dicho país con “El ardor”, obra teatral en la que comparte escenario con Juan Gil Navarro, Joaquín Berthold y Santiago Magariños. Allí, interpretan la pieza escrita por Alfredo Staffolani. “Estoy muy feliz de seguir trabajando, pero no paré un minuto”, dijo la actriz en una entrevista exclusiva con Teleshow. “Terminé en la televisión el 22 de diciembre; después, seguimos con los ensayos de esta obra”.

¿Cómo sigue? “Vamos a estar girando por Uruguay para terminar a fin de enero en el Auditorio Nacional del Sodre. Veremos la posibilidad de llevarla a Buenos Aires y, también, de salir en una gira”, agregó quien reemplazó a su abuela Mirtha Legrand en sus clásicos programas de sábados y domingos por la pantalla de El Trece durante los últimos dos años.

Mientras tanto, disfruta de sus tiempos libres acompañada por su pareja y sus hijos en Punta del Este. Y fue captada por la lente de Teleshow en una estación de servicio camino a un exclusivo hotel en la zona de la mansa. Se detuvo a cargar nafta y también aprovechó para limpiar los vidrios de su camioneta: lo hizo ella misma, tomando prestados los elementos que le dieron en el local.

La actriz limpió los vidrios de su camioneta

Mientras tanto, sus hijos pasaban bolsos del asiento de atrás a la caja de la camioneta

Siempre alerta por la pandemia del coronavirus, Juana Viale llevó puesto su tapabocas en todo momento

Al tratarse de una camioneta alta, la actriz debió subirse para poder llegar a limpiar el centro del vidrio

Vestida con una pollera de colores, musculosa blanca, buzo verde (se lo quitó para bajar a limpiar los vidrios y se lo volvió a poner cuando se subió a la camioneta), con zapatillas modelo botitas color mostaza de una reconocida marca deportiva, lentes de sol y tapabocas puesto, Juana Viale tomó una regadera para enjugar y luego hacer lo suyo con el limpia vidrios.

También ayudó a su hija a trasladar algunos bolsos que estaban en el asiento de atrás hacia la caja de la camioneta. Una vez que terminó, siguió su camino hacia el hotel al que llevo a los niños y adolescentes para luego regresar a su casa en José Ignacio.

Pero antes, permitió que ser viera un particular detalle del interior de su vehículo que mandó a personalizar. ¿De qué se trata? el volante está tapizado con una funda de animal print.

Juana Viale en Punta del Este (Crédito: Ramiro Souto)

En la última emisión del 2021 de La Noche de Mirtha, Juana se refirió a su experiencia como conductora con absoluta sinceridad y agradeció las permanentes enseñanzas de aquellas personas que llevan años de trayectoria: “Mi idea...como dicen, yo caí acá como por arte de magia. Solamente tengo palabras de agradecimiento a todos mis invitados. No es fácil coordinar agendas y han hecho locuras para estar acá. Respeto a todo el mundo, que vengan acá y puedan decir lo que quieran”, señaló a modo de balance por sus casi dos años al frente del histórico programa.

“Soy una agradecida de la vida, termina este ciclo hermoso”, concluyó, y se atrevió a realizar algunas conjeturas respecto al futuro: “¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber”, remató sin dar más precisiones acerca de su continuidad o no en el programa.

