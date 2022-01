Ceremomia mixta, tres cambios de look de la novia y una locación secreta: cómo será el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Stefi Roitman y Ricky Montaner

“Nos sentimos muy felices de compartir junto a ustedes la boda de nuestros hijos Stefanía y Ricardo. Y los invitamos a presenciar la ceremonia que se celebrará el sábado 8 de enero de 2022 a las 16:00 horas”, indica la invitación que enviaron Gabriel Eduardo Roitman y Valeria Abraham de Roitman, junto a Héctor Eduardo Rogelio Montaner y Marlene Rodríguez M. de Montaner sobre el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Allí, además, indica que el lugar del evento es secreto -”secret location” (”locación secreta”, en español)- y aclara que será en Buenos Aires, Argentina, en un “espacio al aire libre”. Es que desde que anunciaron la feliz noticia, intentaron mantenerla dentro de un hermetismo puro. Por caso, en octubre pasado, la propia actriz había dicho en televisión que celebrarían su boda en Miami. Sin embargo, gran parte de sus amigos y familiares se trasladaron desde los Estados Unidos para estar presentes este sábado.

Según indicó Maite Peñoñori en Intrusos, todos los proveedores a cargo de los distintos servicios debieron firmar un contrato de confidencialidad para no revelar absolutamente nada sobre el casamiento. Y tampoco publicar imágenes ni contenido en sus redes sociales. La periodista aclaró que la novia también firmó un documento en el que se comprometía a no dar entrevistas al respecto y tampoco compartir nada en sus cuentas oficiales de Instagram o Twitter.

La invitación al casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

En los últimos días, fueron llegando amigos y familiares de la pareja. Eso sí lo publicaron ellos. Pero el jueves por la noche realizaron la preboda en Presidente Bar -ubicado en la Recoleta- y ninguno de los invitados, y tampoco los novios, publicaron nada sobre el festejo íntimo.

Según otros datos que logró averiguar la panelista que se incorporó recientemente al ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de América, la ceremonia será mixta ya que el músico es evangelista y la actriz, judía. En tanto, se llevará a cabo en la zona de Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en donde hay mucho jardín y espacio verde como para poder celebrar al aire libre manteniendo los protocolos por la pandemia del coronavirus. La dirección exacta la recibirán recién este viernes solo quienes hayan confirmado su presencia. ¿El motivo? Que no se filtre ningún dato al respecto.

Incluso, se supo que Stefi y Ricky les comunicaron a todos los asistentes que no podrán ingresar con sus teléfonos celulares: habrá unos lookers en donde permanecerán guardados los aparatos electrónicos hasta que abandonen el establecimiento. Lo mismo hicieron Nicolás Cabré y Eugenia Tobal, Luisana Lopilato y Michael Bublé, y Wanda Nara en sus respectivos casamientos con Maxi López primero y luego con Mauro Icardi.

La única foto que publicó Ricky Montaner sobre su preboda con Stefi Roitman: posando con la familia de ella (Instagram)

Se especula que habrá entre 400 y 600 invitados, entre los que se destacan, por su puesto, familiares y amigos de la pareja. No obstante, hubo famosos que avisaron con antelación que no podrían asistir por distintos motivos: Marley se encuentra grabando Por el Mundo con Lizy Tagliani; Lali Espósito, en España filmando la nueva temporada de Sky Rojo;y Susana Giménez está en Punta del Este: si bien la distancia no es un impedimento, la diva elige evitar los eventos masivos.

Poco se sabe con respecto al look de los novios: que la actriz eligió a un diseñador argentino para que confeccione su vestido y que no usará un solo modelo sino que tendrá tres cambios distintos con el correr de la fiesta.

SEGUIR LEYENDO: