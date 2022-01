La tarde de playa y paseo de Pampita y Ana García Moritán en Punta del Este

Pampita siempre dulce y anonadada con su hija Ana (RS Fotos)

Luego de un año agitado que la tuvo como conductora de su propio ciclo, jurado de La Academia y hasta se convirtió en mamá, Pampita hizo un parate en su participación en Los 8 escalones del millón para disfrutar de unos días de descanso con su hija menor, Ana García Moritán.

La modelo fue captada por las cámaras de Teleshow paseando en un vehículo UTV, popularmente conocido como arenero, en la playa, junto con su amiga Julieta Navarro y su beba, a quien sostenía en brazos. Ardohain muy relajada lució kimono lila con flores amarillas, lentes de sol y rodete y la beba una malla blanca con estampados de mar y breteles cruzados.

Tarde de chicas en Punta del Este para Pampita, Anita y amigas

Pampita y Anita con Julieta Novarro

Pampita y Anita pasearon en un arenero en La Huella

Luego, madre e hija se encontraron con amigas, entre las que estaba la madrina de la nena, Luciana Pizzolorusso, Estefenía Novillo, Barbie Simons y Puli Demaria quien aprovechó el encuentro en La Huella, para celebrar el cumpleaños de su hijo, Cortiano. Entre charla y charla, todas las colegas de Ardohain se mostraron super cariñosas con la beba, a quien le hicieron upa y con quien jugaron.

Pampita muy dulce con Ana (RS Fotos)

Aunque está en Uruguay, a la modelo se la puede ver en pantalla, ya que quedaron capítulos grabados del ciclo de Guido Kaczka en El Trece, Los 8 escalones del millón, en el que reemplaza nada más ni nada menos que a Nicole Neumann. “Y en el jurado, con nosotros, qué placer por favor, fuerte el aplauso, Pampita. Muchas gracias Pampita”, presentó el anfitrión del programa que cada noche entrega un millón de pesos a la debutante hace unas semanas y quiso saber de qué serían las preguntas que ella haría en al final. “¿De moda y...?” “Y farándula internacional”, contestó ella, siempre sonriente.

Pampita y sus amigas en Punta del Este

Sobre los motivos por los que la producción decidió que sea ella quien reemplazara a la ex de Fabián Cubero, Yanina Latorre había dicho en LAM: “Están enojados con ella (Neumann) en la producción y la va a reemplazar Pampita. Cuando estaba terminando el año, pautó un gran aumento, pidió bastante plata. Y como condición le dijeron que le daban esa guita, pero que no se fuera de vacaciones”, explicó y contó que al día siguiente de arreglar su contrato, la ex de Fabián Cubero avisó que se iba un mes y medio de vacaciones: “No tiene palabra”.

Mientras reemplaza a quien fuera durante sus inicios su compañera en las pasarelas, Pampita se prepara para disfrutar en febrero de unas vacaciones soñadas en México. “Para la envidia de todos, con el mejor canje del planeta, esto hay que decirlo. Se van al Hotel Paladium de México que la volvieron a invitar y lleva cuarenta personas y se queda todo el mes”, contó la “angelita”.

Sobre la lista de invitados, también se explayó la esposa de Diego Latorre: “Va ella, va él -su marido-, el hermano de ella, la sobrina, los sobrinos, las sobrinas, los hijos de Moritán. Eso es un canje, no una habitación pedorra. Y se los lleva a todos. Incluso, invita a amigos y a amigas para hacer un total de cuarenta personas”.

“Ella es embajadora del lugar hace muchos años, ahí festejó su cumpleaños y fue la propuesta de matrimonio, también es donde se casó”, sumó Andrea Taboada antes de despedirse del programa de Ángel de Brito.

Mientras ella disfruta del sol y del verano, su ex Benjamín Vicuña también lo hace, pero de una manera muy distinta. El actor chileno, padre de Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio se está preparando y entrenando arduamente para el 20 de febrero realizar su primer triatlón olímpico en Nordelta y compartió varias fotos en sus redes sociales.

“Super Benjamín, como le digo yo, es un deportista de raza, ágil , dinámico y gran fortaleza física. La bicicleta lo tiene concentrado y feliz ya que no son vehículos normales de traslado en carrera , consta de un manubrio diferente, un acople y postura de manejo estructural y absolutamente técnica; en la natación se desliza como un delfín, muy buena técnica y resistencia; en el run lo acompaña muy bien su físico, brazos y piernas fuertes, cintura chica, zona media o core fortalecidas para una mayor velocidad y resistencia de carrera”, dijo su entrenador, Maximiliano Martínez Monzón a Teleshow.

