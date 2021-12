Esperando a Luca: las vacaciones de Mica Viciconte, Fabián Cubero y las hijas de Nicole Neumann en Brasil

Las vacaciones familiares de de Mica Viciconte y Fabián Cubero (Fotos: @micaviciconte)

“Disfrutando de unas vacaciones súper esperadas”. Mica Viciconte y Fabián Cubero decidieron tomarse unos días para descansar de todo lo que fue un 2021 con mucho trabajo. Lograron poner en pausa sus compromisos laborales y también esperaron a que las hijas del exfutbolista terminaran su ciclo escolar para emprender un viaje en familia. Además, se sumaron otros integrantes del clan Cubero. “Toda la familia junta”, celebró el ex Vélez que espera su cuarto hijo, y el primero de su relación con la modelo que confirmó su embarazo hace algunas semanas, durante su participación en la tercera temporada de Masterchef Celebrity Argentina.

El destino elegido fue Brasil, más precisamente Buzios, en donde aprovecharon la oportunidad para hacer recorrer, hacer turismo y también disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel con pileta. Desde su llegada -que fue escalonada ya que se fueron sumando familiares de Cubero con el correr de los días-, la pareja compartió en sus redes sociales distintas fotos de sus vacaciones soñadas.

“Disfrutando de las playas de Brasil”, escribió Mica en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi tres millones de seguidores. En algunas de las fotos, que también compartió Cubero, se ve a Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que el exfutbolista tuvo con su exesposa, Nicole Neumann, quienes esperan la llegada de su hermanito, que se llamará Luca.

Algunas de las fotos que publicaron en sus redes sociales

Mica Viciconte mostró su embarazo

En otra de las publicaciones que hizo la ex Combate, posó en el mar y mostró su embarazo. “Esperando tus primeras pataditas”, agregó junto a las fotos en las que formó un corazón con sus manos sobre su panza.

Antes de emprender su viaje, Mica y Fabián habían asistido a una ecografía de control y fueron acompañados por Indiana, Allegra y Sienna, quienes le vieron por primera vez la cara a su hermanito. “Hoy fuimos a visitar a Luca Cubero. Ellas, felices de ver a su hermanito”, contó el exfutbolista en sus redes sociales.

Mica Viciconte, junto a las hijas de Fabián Cubero

"Toda la familia junta", festejó Cubero sobre sus vacaciones en Brasil

Mica, por su parte, había revelado cómo había sido la charla que tuvo con Indiana, Allegra y Sienna, cuando les comunicó su embarazo. “Cuando se lo contamos no entendían. Pero están re contentas, me tocan la panza, ponen el oído cerca a ver si escuchan. Es un momento súper lindo la verdad y sentirte como acompañada por ellas está bueno”, dijo durante una entrevista con Catalina Dlugi.

El pasado 23 de noviembre, Santiago Del Moro había sido quien le dio pie a que la participante lo anuncie públicamente en el ciclo de Telefe. “Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta abierta. ¿Tenés algo que contarme y que contarnos?”. “Yo ya lloro...”, se sinceró ella y se quebró. “Es una linda noticia: que estoy embarazada”, agregó entre lágrimas y recibió una ovación de parte de todos sus compañeros. Después de recibir un abrazo del anfitrión, la primera en felicitarla fue Denise Dumas. “Es lindo compartir con ella este momento”, dijo la conductora.

Luego, en Cortá por Lozano, fue consultada sobre si había recibido algún mensaje de Nicole Neumann. “No, no, nada, nada. No pasa nada, yo estoy contenta y me parece que es lo importante”, respondió Mica. Más tarde, la modelo rompió el silencio y se refirió al respecto. “Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices, que es lo que más me importa en la vida, así que me alegro”, dijo en una nota para las cámaras de Intrusos. Y cuando le preguntaron si la noticia le había afectado de alguna forma, aseguró: “Sigo disfrutando mi gran momento: me va bien en lo laboral, con mi pareja -está de novia con el piloto de turismo carretera José Manuel Urcera-, con mis hijas. Así que estoy en un muy buen momento”.

