Mirtha Legrand compartió los resultados de su hisopado: "Es negativo"

Mirtha Legrand (StoryLab)

Mirtha Legrand compartió con Ángel de Brito los resultados de su hisopado tras haber sido contacto estrecho de Claudio Cosano, quien se aisló luego de que una clienta suya diera positivo de coronavirus.

“El hisopado me dio negativo”, celebró y confirmó a través de un mensaje de WhatsApp que le mandó al ahora ex conductor de Los Ángeles de la mañana la diva. El jueves, quien ya recibió todas las vacunas contra el COVID-19 había dicho a Teleshow en alusión a que no presentaba ningún síntoma: “Yo estoy perfecta”.

Las sospechas comenzaron porque la semana pasada, el diseñador de alta costura, Claudio Cosano había estado en el departamento sobre la avenida del Libertador de la diva para llevarle dos vestidos y que ella eligiera cuál usar en lo que fue su regreso a la televisión argentina el pasado sábado. Y durante el fin de semana el modisto estuvo junto a una clienta, quien después presentó síntomas compatibles de coronavirus y se realizó un hisopado cuyo resultado terminó dando positivo.

Ante la duda, y a pesar de que con ella había estado antes que con la otra clienta, la Chiqui había decidido hacerse el test cuyo resultado le comentó a Ángel de Brito. En las próximas horas, el diseñador que está aislado por precaución debería estar recibiendo también los resultados de su análisis. Incluso el miércoles 22 de diciembre fue su cumpleaños y lo celebró de manera virtual con sus allegados y familia, quienes lo saludaron a través del teléfono y de las redes sociales.

“¡Y si me da positivo, lo digo a los cuatro vientos! ¿O a caso es pecaminoso contagiarse de covid-19?”, escribió Cosano en su cuenta de Twitter horas antes de hacerse el estudio. Es que durante el miércoles, cuando se supo que estaba aislado, comenzaron a surgir fuertes rumores de que su resultado había sido positivo y se había contagiado. Y de inmediato se especuló por su encuentro con Mirtha Legrand el viernes pasado.

Mirtha Legrand y Claudio Cosano

“Yo no tuve que aislarme. Para nada”, aseguró ese día Mirtha Legrand en diálogo con Teleshow al ser consultada al respecto, y agregó: “El viernes, después de la grabación nos sacamos una foto que no duró ni un minuto”.

El viernes por la tarde la conductora grabó la emisión del sábado de su ciclo nocturno, que significó su regreso a la pantalla chica. Acompañada por su nieta Juana Viale, los invitados fueron Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon.

La encargada de abrir el programa fue Juana Viale, quien dijo algunas palabras en la presentación a modo de previa del gran momento: “¡Qué programa tenemos hoy! Por mí no vinieron nunca en todo el año, y mirá toda la gente que vino hoy por mi abuelita”. Y bromeó: “Sé que hay mucha expectativa, pero ella no pudo venir, así que lo dejamos para el otro fin de semana”, jugó Juana ni bien comenzó el programa. “No saben lo linda que está la señora Mirtha Legrand, con esa sonrisa impecable, su gran sello propio”, agregó.

“¿Están ansiosos del otro lado? Tengan paciencia porque hoy hay muchos regalitos y sorpresas para mi abuela”, anticipó. Luego llegó la espectacular entrada de la conductora. A las 21.49, la música acompañada por la voz inconfundible de la locutora Nelly Trenti dijo su frase de siempre: “Con nosotros, la señora Mirtha Legrand”. Del brazo de su nieta, la diva saludo con una sonrisa mientras regalaba besos y agradecía a todo el staff. “Estoy un poquito nerviosa”, confesó a pesar de los años de pantalla, y era lógico. Pero enseguida, sacó el oficio que lleva adentro, presentó su look y pasó a los agradecimientos como si lo hubiera hecho toda la vida.

En uno de los momentos más emotivos de la noche, Mirtha le dedicó el programa a sus hermanos Goldy y José, quienes fallecieron recientemente y la acompañaban en los portarretratos de su escritorio, junto a las imágenes de Juana y de Mirtha en su juventud.

