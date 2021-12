La foto del festejo de cumpleaños de Axel Kevin Caniggia, el hermano anónimo de Charlotte y Alex

Axel Caniggia (Instagram)

Charlotte y Alexander Caniggia, los hijos mellizos del Pájaro y de Mariana Nannis, son super famosos en la Argentina. Lo que no mucha gente recuerda es que los ex Bailando, Masterchef y más realities, tienen un hermano mayor, Axel Kevin, que vive en Marbella y que a pesar de que toda su familia es conocida, intenta mantener su perfil lo más bajo posible.

El pintor y dibujante cumplió 31 años el jueves y aunque no suelen circular fotos de él en las redes sociales, su mujer, Nieves, compartió en Instagram una foto de ellos dos celebrando las tres décadas. “Muchas felicidades, mi amor. Cada día te queremos más, eres único”, escribió junto con varios emojis de corazones y de una torta de cumpleaños la joven mamá de dos nenas.

Axel Caniggia cumplió años

En su cuenta de Instagram el hijo del ídolo futbolístico, casi no sube fotos de él, sino que está dedicada de lleno a mostrar sus trabajos como artista. Solo se conocen unas pocas imágenes de él de una nota que dio a una revista hace mucho tiempo y alguna foto aislada que compartió su pareja, pero en la que él ni siquiera está etiquetado.

Axel vive en Marbella con su mujer y las dos hijas de ella. Se dedica a la pintura. “Soy una persona que disfruta de las cosas sencillas. Me gusta pasear por calles que nunca recorrí, pasar horas en las librerías, tomar un café, fumar un cigarrillo, la tranquilidad de Marbella, el atelier que tengo en mi casa en un cuarto común, donde pinto mucho de noche”, había dicho él hace un tiempo.

Axel y Claudio Caniggia

Entre las figuras que retrató están el Papa Francisco y quien fuera compañero de su padre, Diego Armando Maradona, quien hasta fue cuando estaba en pareja con Verónica Ojeda a una exposición suya. La admiración con el Diez era mutua. El ídolo alguna vez lo definió: “Tiene muchísimo talento y es un señor. Cuando lo conocimos supimos que lo suyo era el arte y ojalá permanezca mucho tiempo en él. Realiza un trabajo de locos y tiene mucha imaginación. La verdad que para mí es un genio, un talento maravilloso”.

Al presentar su dibujo del papá de Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, Axel Kevin había escrito: “Quiero compartir con vosotros esta obra que le he hecho a mi amigo Diego, lápiz sobre papel. Un homenaje al más grande de todos los tiempos. ¡Te quiero Diego, pronto nos veremos!”.

El retrato que Axel hizo de Diego Maradona

En el 2019, cuando su madre se sentó en el living de Susana tras denunciar a Claudio Caniggia por malos tratos, Axel y su mujer, quienes no tienen buena relación con Nannis, hablaron con Teleshow: “En algún momento ambos nos vamos a pronunciar sobre todo esto. Hablaremos de muchísimas cosas y se sabrá la verdad, pero aún tenemos que esperar”. Además, agregaron que “hay muchas cosas que no se conocen y que no han salido a la luz” y que “llegado el momento se sabrán”: “Hablaremos y se conocerá la verdad, pero aún tenemos que esperar”.

A pesar de que los separan miles de kilómetros, ellos tienen buena relación con el ex futbolista y su novia, Sofía Bonelli. Incluso en más de una oportunidad el Pájaro compartió en sus redes sociales fotos de las hijas de Nieves.

Alguna vez Axel compartió en su cuenta de Instagram una foto con su padre, con el comentario: “Papá te quiero, eres único”, para saludarlo por su cumpleaños. Sin embargo, en su red no hay fotos ni con su madre, ni con sus hermanos Alexander y Charlotte, a quienes tampoco sigue. Al igual que su pareja, Nieves tiene imágenes en sus redes con Claudio Paul, pero ninguna con su suegra y cuñados.

