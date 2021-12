Mirtha Legrand volvió a la televisión: “Estoy un poquito nerviosa”

Cómplices, Mirtha Legrand y Juana Viale estuvieron al frente del clásico ciclo (Fotos: StoryLab)

Y por fin una noche volvió: Mirtha Legrand se sentó una vez más en la cabecera de sus emblemáticas mesazas televisadas. A casi cuatro meses de su última aparición, la diva regresó esta noche a la pantalla de El Trece con La noche de Mirtha, el ciclo que conduce hace 53 temporadas, bajo diferentes formatos pero con su único estilo. En una noche muy especial, la Chiqui recibe al actor y productor de cine Ricardo Darín; al cantante Diego Torres, que fue a presentar su disco Atlántico a pie en el teatro Gran Rex; al actor y conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi; y también a Jey Mammon, quien este año tuvo su éxito con el ciclo Los Mammones, por América.

La encargada de abrir el programa fue Juana Viale, quien dijo algunas palabras en la presentación a modo de previa del gran momento: “¡Qué programa tenemos hoy! Por mí no vinieron nunca en todo el año, y mirá toda la gente que vino hoy por mi abuelita”. Y bromeó: “Sé que hay mucha expectativa, pero ella no pudo venir, así que lo dejamos para el otro fin de semana”, bromeó Juana ni bien comenzó el programa. “No saben lo linda que está la señora Mirtha Legrand, con esa sonrisa impecable, su gran sello propio”.





El vestuario estuvo a cargo del diseñador Claudio Cosano

“¿Están ansiosos del otro lado? Tengan paciencia porque hoy hay muchos regalitos y sorpresas para mi abuela”, anticipó. Luego llegó la espectacular entrada de la conductora. A las 21.49, la música acompañada por la voz inconfundible de la locutora Nelly Trenti dijo su frase de siempre: “Con nosotros, la señora Mirtha Legrand”. Del brazo de su nieta, la diva saludo con una sonrisa mientras regalaba besos y agradecía a todo el staff. “Estoy un poquito nerviosa”, confesó a pesar de los años de pantalla, y era lógico. Pero enseguida, sacó el oficio que lleva adentro y presentó el look, los invitados y los agradecimientos como si lo hubiera hecho toda la vida.

Antes de presentar a los invitados, le dedicó el programa a sus hermanos, “Goldy y Josecito”, quienes fallecieron recientemente y la acompañaban en los portarretratos de su escritorio, junto a las imágenes de Juana y de Mirtha en su juventud. Y ante la insistencia de su nieta, pidió el primer corte con otra de sus frases de cabecera: “Prendete a la Chiqui, prendete al Trece”.

La mesaza de Mirtha en el regreso: Darío Barassi, Ricardo Darín, Diego Torres y Jey Mammon junto a Juana (StoryLab)





Los cuatro invitados recibieron de pie a la diva. Barassi agradeció los cumplidos y Jey Mammon se mostró visiblemente emocionado. “Todas las noches me nombra”, señaló la diva siempre atenta, en referencia a su destacada labor en Los Mammones. Diego Torres recordó tantas visitas al programa, especialmente la que realizó con su mamá y su familia. “Fuimos compañeras con Lolita”, apuntó la Legrand.

Junto a la diva y los invitados también estuvo su nieta, que el sábado pasado, anticipó cuál sería su lugar en la mesa. “Vamos a estar juntas. Ella comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado. Poneme un banquito y yo soy feliz”; bromeó en referencia al natural segundo plano que la esperaba.

Como es habitual, el vestuario estuvo a cargo del diseñador Claudio Cosano, quien le confeccionó dos vestidos para que ella elija cuál usar, y pueda tomar la decisión acompañada por su histórico asesor y amigo personal Héctor Vidal Rivas. Además, recibió a su equipo de maquillaje y peinado.

Según el cronograma armado por la producción -encabezado por su nieto Nacho Viale-, Mirtha salió de su casa ya cambiada y peinada. Pero no con el vestido con el que saldrá al aire, sino que se cambió en su camarín. Juana Viale, por su parte, lució un vestido de Gino Bogani, quien la vistió y acompañó durante todo estos casi dos años.

Juana Viale lució un vestido de Gino Bogani

Mirtha y Juana se divirtieron en otra noche histórica (Fotos: StoryLab)

Este año la diva había estado al frente de su programa el sábado 28 de agosto. Fue cuando Juana viajó a París a acompañara a su hija Ámbar y no pudo asistir al estudio ya que debió guardar el aislamiento obligatorio de aquel entonces. “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta”, saludó la Chiqui en su tan ansiado reencuentro con el público. Previamente, había tenido una charla vía webcam con su nieta, que quiso estar a su lado aunque sea de manera virtual. “Sé que lo vas a disfrutar y sé que tenés nervios y hasta mucho miedo, pero sos una profesional de raza y vas a salir y brillar como sabés hacerlo hace tantísimos años”, la alentó la actriz.

Noticia en desarrollo

SEGUIR LEYENDO: