El ex de la mujer con la que Fernando Gago le fue infiel a Gisela Dulko empezó una relación con Marcela Pagano

Martín Sierra, ex de Verónica Laffite, comenzó una relación con Marcela Pagano

A fines de septiembre, Cinthia Fernández confirmó en Los ángeles de la mañana una de las separaciones más explosivas del año, la de Fernando Gago y Gisela Dulko. Según contó en aquél entonces la panelista, la ex tenista habría descubierto una infidelidad del futbolista con Verónica Lafitte, una de sus mejores amigas, que también es madre del colegio al que van sus hijos (Mateo, Antonella y Daniele). Con ese escenario, la mujer decidió cambiar a los chicos de institución: asistían a una en Nordelta -en donde ellos vivían- y ahora van a una de San Isidro, barrio al que además, ella se habría mudado luego de abandonar la casa matrimonial.

A casi dos meses de ese escándalo, fue Martín Sierra, ex de la actual novia de Gago y con quien tiene dos hijos, quien reveló que volvió a apostar al amor. Lo hizo a través de una story en Instagram, en donde compartió una foto muy romántica con la periodista de A24 Marcela Pagano. “Honestos en nuestro delirio...”, escribió. Ella, por su parte, reposteó la historia y le agregó el emoji de un corazón celeste.

En este contexto, Teleshow fue a buscar la palabra de Pagano, quien confirmó la incipiente relación. “Yo no hablo de mi vida personal, pero sí, estamos de novios ¡Estoy más que feliz!”, dijo. Sin embargo, al ser consultada sobre los efectos de la escandalosa ruptura de Sierra con su ex, fue contundente: “Gracias por tu pregunta, pero no tengo otra cosa que decir”.

El romántico ida y vuelta de Martín Sierra y Marcela Pagano en Instagram

Días después de que estallara la separación del ex Boca Juniors, el periodista Juan Etchegoyen había revelado datos sobre Sierra. “Él va a buscar todos los fines de semana a sus hijos. Siempre los lleva a un lado diferente. Me dicen que todos los jueves va a cenar a un reconocido restaurant porteño con sus amigos”, aseguró. Y agregó que es abogado del Grupo América, misma empresa en la que trabaja Marcela, por lo que se podría inferir que se conocieron en el ámbito laboral.

Si bien el abogado nunca se refirió a la nueva pareja de la madre de sus hijos, la panelista de Ángel De Brito había contado cómo se enteró de la infidelidad. “Tenían una relación de amistad las dos parejas. Lo van a negar, pero hay fotos y ahora ella (por Verónica) pasa a ser la mujer de Gago. Martín Sierra, el ex marido de Laffitte, se enteró de la infidelidad por mí. Ella le negó a muerte. ‘Son rumores’, le decía. Ellos ya estaban separados porque a él todo el mundo le decía que ella le había sido infiel”, informó Fernández.

Por otra parte, se supo que el futbolista ya estaría conviviendo con Laffitte e, incluso, Yanina Latorre contó hace días que ya se habría puesto de acuerdo con Gisela para sellar el divorcio, aunque está en litigio de la casa de Nordelta. La “angelita” también dio detalles sobre los días previos a la separación y que el escándalo tomara estado público. “Me enteré de la historia macabra que armó la amante, Verónica Lafitte, ya hoy novia de Gago. Las cosas que le hizo a Gisela, ojalá se siente acá y cuenta la historia. Ellas entrenaban juntas en la casa de Gisela, porque tenían un gimnasio montado. Ella iba toda diosa, mona, potra. Se levanta al marido in situ y se lo empieza a empomar. ¿Qué empieza a hacer? Un plan macabro. A él le llenaba la cabeza en contra de Gisela y a ella en contra del marido”, explicó.

Finalmente, hizo referencia al momento en el que la ex tenista se enteró de la infidelidad entre su marido y de su supuesta amiga: “Ella empezó a atar cabos, le empezó a llamar la atención que Verónica lo criticara tanto a él siendo tan cercana. Y, a la vez, él le decía que no tenía que ser más amiga de Verónica, que era un gato. Las tenía que separar de algún modo. Hasta que un día lo encaró, le preguntó si estaba con ella y él le dijo que sí, se levantó y se fue”.

