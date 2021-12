Christian Petersen anunció que se separó de su novia 25 años menor y dio detalles del particular vínculo que mantienen

Christian Petersen estaba en pareja con Sofía Zelaschi: él tiene 52 años y ella, 26

El ida y vuelta y el coqueteo que Carina Zampini y Christian Petersen tenían ante las cámaras de El gran premio de la cocina (El Trece) generó un sinfín de especulaciones y rumores. Pero a medida en que esto iba escalando, el chef se encargó de aclarar que, en aquel momento, estaba de novio con Sofía Zelaschi, una joven de 26 años a quien conoció trabajando en la primera temporada de ese reality culinario.

Sin embargo, recientemente en una entrevista fue consultado por este noviazgo. Y Petersen sorprendió al contar que ya no está en pareja con Zelaschi. Además, explicó que decidieron ser amigos y que siguen saliendo juntos a divertirse.

“No estoy de novio, es una relación bastante particular. Salgo con Sofía, que es un chica que conocí en El gran premio de la cocina, pero somos más amigos que novios”, dijo el chef en diálogo con Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live.

“Pasamos por etapas muy lindas en la pandemia. Nos pusimos de novios, la pasamos juntos y hace un mes decidimos ser amigos”, reseñó Christian sobre el devenir de este vínculo. Asimismo, se refirió a ambos como las partes de una “pareja no convencional”. “Somos diferentes. Vivimos juntos un tiempo y después cada uno en su casa”, contó.

Antes de cerrar con el tema, el chef volvió a aclarar que no son novios y que, por otra parte, esta definición “depende de la percepción que cada uno tenga de las relaciones. Si fuese más formal diría que no estamos de novios, somos muy amigos. Y fuera un poquito más moderno diría que no la puedo encasillar en ninguna relación. La adoro, podemos estar toda la vida juntos, pero no somos nada formal”, dijo Petersen.

Christian Petersen y Sofia Zelaschi: de ser novios a ser amigos (Foto: Instagram)

“Siempre me encantó cómo cocinaba… Un año y medio después de su participación me enteré de que yo también le parecía divertido y que quería trabajar con nosotros. La llamé para hacer una producción de unos eventos que tenía y para que me ayudara con la apertura de mi nuevo restaurante. Empezamos a trabajar juntos y terminamos saliendo”, le contó Petersen a Teleshow en septiembre del año pasado, cuando la relación con Sofía era distinta a como es hoy.

Cuando empezaron a salir, él tenía 51 y ella 25. “La verdad que la diferencia de edad no es un tema, tenemos una relación donde siempre nos divertimos, simple y tranquila. Muchos creen que el amor es sentir morir, apasionarse, y esas cosas”, comentó y continuó: “Yo creo que lo más lindo del amor es sentirse libre, tranquilo y confiado… Todo lo que trasmite Sofía, una mujer moderna, trabajadora, creativa y gran cocinera, pero sobre todo libre”, le dijo el chef a la revista Caras.

También había contado en qué momento se empezaron a mirar con otros ojos. Si bien el flechazo se dio desde que se conocieron, la primera etapa la transitaron como amigos, compañeros de trabajo. En un momento puntual, en pleno confinamiento, decidieron avanzar. “Estamos saliendo desde marzo, ¡plena cuarentena! Por un lado es maravilloso poder contar con tan linda compañera y pasar estos días juntos, pero hoy solo es transitar y cuidarnos en esta etapa. No es momento de proyectar tanto”, dijo y marcó: “La mística de la relación es vivir con tranquilidad emocional y cocinar rico juntos”, cerró.

