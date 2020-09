Christian Petersen habló del romance con su novia: “Lo más lindo del amor es sentirse libre y confiado”

Christian Petersen

Por su manera de ser y temperamento, Christian Petersen es uno de los jurados que más sobresale en El gran premio de la cocina, el programa que conducen Carina Zampini y Juan Marconi. El chef supo encontrar su lugar, entiende el juego y disfruta. Se convirtió en un referente del programa gastronómico. De su rigurosidad pasó a ser una persona contemplativa. El ida y vuelta y coqueteo, solo para las cámaras con Zampini, también le abrió otra puerta. Sin embargo, detrás del hombre que sale en pantalla se esconde una vida privada de la que intenta hablar poco y nada.

En una charla con Teleshow , había contado que estaba en pareja con Sofía Zelaschi, a quien conoció en la primera temporada del programa de El Trece que va por su novena temporada. “Siempre me encantó cómo cocinaba… Un año y medio después de su participación me enteré de que yo también le parecía divertido y que quería trabajar con nosotros. La llamé para hacer una producción de unos eventos que tenía y para que me ayudara con la apertura de mi nuevo restaurante. Empezamos a trabajar juntos y terminamos saliendo”.

Christian Petersen Sofia Zelaschi (Foto: Instagram)

En las últimas horas brindó más detalles sobre el romance con la joven de 25 años -él tiene 51-. Apasionado, sostiene que la edad es tan solo un número. “La verdad que la diferencia de edad no es un tema, tenemos una relación donde siempre nos divertimos, simple y tranquila. Muchos creen que el amor es sentir morir, apasionarse, y esas cosas”, comentó y continuó: “Yo creo que lo más lindo del amor es sentirse libre, tranquilo y confiado… Todo lo que trasmite Sofía, una mujer moderna, trabajadora, creativa y gran cocinera, pero sobre todo libre”, le contó a la revista Caras.

Por otro lado, contó en qué momento se empezaron a mirar con otros ojos. Si bien el flechazo se dio desde que se conocieron, la primera etapa la transitaron como amigos, compañeros de trabajo. En un momento puntual, en pleno confinamiento, decidieron avanzar. “Estamos saliendo desde marzo, ¡plena cuarentena! Por un lado es maravilloso poder contar con tan linda compañera y pasar estos días juntos, pero hoy solo es transitar y cuidarnos en esta etapa. No es momento de proyectar tanto”, dijo y marcó: “La mística de la relación es vivir con tranquilidad emocional y cocinar rico juntos”.

Christian Petersen Sofia Zelaschi se conocieron en la primera temporada de El gran premio de la cocina (Foto: Instagram)

Con la declaración pública, esfumó las esperanzas de los televidentes, que añoraban un romance entre él y Zampini, como en alguna oportunidad se especuló. En junio, sin ir más lejos, coquetearon al aire y rememoraron lo que vivieron hace un año atrás, cuando se besaron al aire. A todo esto, resaltó la figura de la actriz y la reconoció como una gran compañera, con la que solo jugó e hicieron una escena novelesca, para la tribuna.

Sofia Zelaschi (Foto: Instagram)

Por otra parte, hizo referencia al furor del programa que integra como jurado. Lejos de apagarse la llama, la audiencia crece temporada tras temporada: “Estamos muy contentos, nos llevamos muy bien entre nosotros y creo que eso se nota en la pantalla”.

Si bien la temporada que está al aire por la pantalla de El Trece marcha sin mayores sobresaltos, en lo que respecta a los participantes, no pasó lo mismo en la anterior. La finalización de la octava estuvo marcada por el conflicto de una de las finalistas. Hace dos poco más de 2 semanas, cuando él anunció a Matías Mitolo como el vencedor, Dana Martucci se retiró del estudio cuando aún estaba al aire. En ese momento se vivió una gran confusión que dejó a todos los integrantes sorprendidos y mirándose entre ellos.

Luego de lo acontecido, Petersen le contó a este medio su mirada sobre lo que había sucedido. Manifestó que no había pasado más de lo que se había visto en cámara y resaltó las cualidades de quien venció en la competencia gastronómica: “Matías fue un gran campeón”.

