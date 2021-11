La reflexión de Darío Barassi en su cumpleaños 38: su negación a conducir y su hija como salvavidas

Darío Barassi

“Se arranca con la mujer de mi vida. El mejor regalo es la vida juntos. Te amo Luli. Uno mas y van... La vida entera”, escribió Darío Barassi en su cuenta de Instagram sobre cómo recibió sus 38 años. El conductor de 100 argentinos dicen, había usado sus redes antes para despedir sus 37 con una extensa reflexión y una foto de él en el estudio de su programa con su hija Emilia, la Pipi como cariñosamente la llama, en brazos.

“Nueva foto preferida, y la elijo para despedir los 37. Año pandémico, intenso, complejo y bisagra. Cómo a todo el mundo me costó este último año. Pero, afortunado yo, tuve dos salvavidas invencibles. Uno, mi trabajo. Soy pasional y vocacional. Yo en mi laburo dejo todo o no lo hago”, dijo y confesó que durante años se negó a la posibilidad de conducir ya que “defendía el actor por sobre todo”.

Darío Barassi

Párrafo aparte, se refirió al ciclo que desde hace poco más de un año anfitriona el la pantalla de El Trece: “Apareció la propuesta, yo estaba sin trabajo y el encierro propio y mundial me estaba volviendo loco. Hice un casting, y la magia pasó. Patinaba por el estudio, me sentía ligero (difícil), jugaba, me entregaba, me divertía y lo dominaba. Por suerte me eligieron y acá estamos. Soy feliz conduciendo este show. Una apuesta que salió bien, un universo nuevo a conquistar. En esa estoy y hacia allá voy”.

Más tarde se refirió a “el otro salvavidas”: “Mi hija. La pipi. El ser humano mas exquisito en la Tierra. Brillante, tierna, divertida, lúdica, curiosa, segura y bella. Nadie me mira así, nada en el mundo me genera mas que esos 15 kilos de persona. Me atraviesa, me ilumina, me modifica. Por ella todo. Amo conocerla, pasar tiempo con ella, jugar sus juegos. Es mi persona favorita”.

Darío Barassi

“Mañana (por hoy) festejo mi cumple en el programa. Bah, me lo festeja el mejor equipo del mundo tele que existe. Y se les ocurrió un regalo. ¿Y si unimos los dos amores del gordo y que explote todo? Y así hicieron. Contactaron al amor de mi vida, que aunque le cueste el tema exposición, se puso la 10, se la jugó por mi, armó un grupo con mi bro, mi vieja y esta niña divina de la que hablo. Cayeron de sorpresa y yo viví el mejor momento de mi vida. Un nivel de felicidad y de sentirme realizado como nunca antes”, dijo sobre la sorpresa que organizó la producción y se podrá ver esta tarde desde las 18.30.

Darío Barassi (Crédito: El Trece)

¿Qué pasó? “El amor explotó por el aire. La euforia también. Ella me decía ‘cuántas luces papi’. Y las luces le acariciaban su carita de porcelana dándole la bienvenida. Fui feliz. Fui feliz para siempre. Gracias amor mío, poio y vieja. Gracias a todo 100 argentinos dicen. Chau 37, con este equipo del que te hablé me voy a llevar puesto el mundo. 38... Allá vamos”.

Hace un tiempo, al ser consultado por Teleshow sobre el secreto del éxito de su programa, dijo: “No sabría responder, lo que puedo decir es que voy todos los días, dejo el cuerpo, el alma, la voz, me gusta entretener. El programa se convirtió en un punto de encuentro, no sé cuál es la receta, pero me entrego”.

También se había referido a su hija: “No hay mayor cambio de eje que la paternidad, quedé en décimo quinto lugar y estoy feliz de que sea así, fue el proceso mas sanador”. Además, dijo que le gusta el rol de padre y que estaba “conforme” con su versión: “Tengo un vinculazo, que cuando llego de la calle venga corriendo a darme un abrazo lo disfruto un montón. Es el vínculo del que mejor me ocupo. Soy de la filosofía que calidad mata cantidad en los vínculos y en las comidas... estoy con mucha carga de laburo, por el programa y otras cosas en paralelo, pero trato de distribuirme para tener tiempo de calidad en el trabajo, con mi hija, como pareja y con amigos. Necesito que vínculos personales funcionen porque sino es insostenible, uno pone su cuota y soy profesional, me pongo la mochila de Barassi delante de la cámara, pero eso insostenible si no hay algo genuino”.

