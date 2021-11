Exclusivo: Mirtha Legrand habló de su estado de salud, a un mes de la intervención coronaria

Mirtha Legrand, en su última aparición pública antes de la internación: fue en las PASO (RS fotos)

“¡Felizmente en casa!”, le dijo a Teleshow Mirtha Legrand el pasado 13 de octubre celebrando que había recibido el alta médica tras 12 días de internación en la sala de terapia del Sanatorio Mater Dei. Su felicidad era totalmente entendible, por supuesto. Por caso, tanto ella como su familia se llevaron un gran susto el 30 se septiembre cuando ingresó de urgencia luego de descomponerse: una serie de estudios determinaron que tenía una obstrucción coronaria y los profesionales actuaron de manera inmediata al colocarle dos stents en su corazón.

Desde entonces, la máxima diva de la televisión argentina permanece en su departamento de Avenida del Libertador -en el barrio porteño de Palermo- acompañada por sus colaboradores, aquellos que trabajan hace años a su lado. Y también recibe a los médicos que le hacen un seguimiento para ver cómo sigue su recuperación. En tanto, su hija Marcela Tinayre y sus nietos Juana y Nacho Viale también están en permanente contacto y atentos a la conductora. La visitan, la llaman por teléfono, se comunican por WhatsApp: adaptada a las nuevas formas de comunicación, ¡Mirtha hasta responde con emojis!

“Estoy evolucionando muy bien”, contó Chiquita a Teleshow en las últimas horas mientras continúa recuperándose y siguiendo al pie de la letra las indicaciones que le dieron los médicos.

Marcela Tinayre visitó a Mirtha Legrand todos los días que permaneció internada en el Sanatorio Mater Dei (Foto: Luciano Gonzalez)

Días atrás, su hija dio una nota en televisión en la que contó la preocupación que tuvo durante los días de internación de su madre. “Me asusté mucho y cuando mamá salió del sanatorio me agarró un dolor como si me hubiera tirado de un quinto piso. Dolor en todo el cuerpo y mucho cansancio. Un día no hice el programa porque necesitaba dormir para reponerme”, sostuvo Marcela.

Nacho Viale, por su parte, estaba de viaje cuando su abuela fue ingresada de urgencia al centro médico. Y a su regreso, lo primero que hizo fue ir a visitarla. “Te amo. ¡Sos una leona”, le escribió en su cuenta oficial de Twitter el día que la conductora recibió el alta.

Y su nieta, en tanto, desde hace un año y medio que la reemplaza en sus clásicos programas cuidando su lugar para cuando ella decida que es el momento de regresar a la televisión. Es que la pandemia del coronavirus la obligó a tener que abandonar la conducción de los ciclos que se emiten el sábado a la noche y el domingo al mediodía. “Voy a volver cuando me sienta segura”, había dicho a Teleshow en julio pasado, en plena nueva ola de casos y habiendo recibido las dos dosis de la vacuna. Ahora, en tanto, espera la tercera que dispusieron en los últimos días. las autoridades sanitarias.

Por aquel entonces, además, adelantó que tras una reunión entre su nieto y las autoridades de El Trece -y luego de haber escuchado su pedido- consideraron que cuando retome su actividad laboral será para estar al frente de Almorzando con Mirtha Legrand mientras que Juana Viale continuará en la conducción de La noche de Mirtha. Se debe a que ella les había expresado su cansancio acumulado al hacer los dos programas juntos con tan poca diferencia horaria: “Se me hacía muy pesado el final de La noche de Mirtha y el comienzo del Almorzando... Tenía poco descanso”, contó Chiquita también a este sitio.

