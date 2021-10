Ex parejas, amigos y nuevos personajes: qué rol cumple cada uno de los involucrados en el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez y elenco

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió Wanda Nara el sábado a la tarde y grabó así la primera línea del guion de una novela que a cada rato estrena nuevos capítulos, pero también precuelas y spin off, y que la tiene como protagonista con la China Suárez como antagonista del trío que completa Mauro Icardi.

Luego de que la mayor de las hermanas Nara viajara a Milán sin su marido y padre de sus hijas -Francesca a Isabella-, dando señales inequívocas de que estaba separada, se supo que había encontrado en el teléfono de su marido chats que el futbolista mantuvo con la China Suárez, y la bomba del escándalo dejó esquirlas por todos lados. En los últimos días se mencionó una presunta infidelidad de la ex Casi Ángeles hacia Benjamín Vicuña y las redes sociales se encargaron de señalar a Gonzalo Heredia.

También se contó que Eugenia estaría comenzando a salir con Nicolás Furtado, quien hace unos días se juntó con el actor chileno para jugar al fútbol en la previa de los Premios Platino. Esta novela, además, está llena de flashbacks recordando a los ex de los protagonistas: Maxi Lópéz, Nicolás Cabré, Pampita. Además, como en toda historia, heroínas y villanas (aunque ninguna de las partes es una o la otra) tienen sus aliados y amigos.

Quién es quién en el escándalo Wanda Nara - Mauro Icardi - China Suárez (Infografía: Marcelo Regalado)

Capítulo 1: El chat y el triángulo

China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, decía la China Suárez en uno de los fragmentos del chat que mantuvo con Mauro Icardi y que Yanina Latorre difundió en Los ángeles de la mañana. Aunque el futbolista y la actriz no se vieron, dicen que para muestra basta un botón y esas líneas resultaron más que suficientes para que Wanda, casada hace siete años con él, decidiera (por ahora) separarse.

Mientras, indiferente ante la situación y cuando todos la señalaban, Suárez siguió usando sus redes sociales como si nada hubiera pasado y compartió fotos de ella paseando por las calles de Madrid, adonde se encuentra filmando una película, acompañada por sus hijos Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de Vicuña.

Capítulo 2: Los ex

Como si el error de Icardi con su mujer lo eximiera de sus culpas, en los últimos días se destacó que Maxi López desde hace un tiempo se está llevando mejor con Wanda. Incluso, la crisis de su ex esposa se quedó al cuidado de sus hijos -Valentino, Constantino y Benedicto-, y hasta le le habría ofrecido ocuparse de Isabella y Francesca, para que Nara e Icardi pudieran hablar tranquilos.

Aunque están separados desde hace un tiempo, tras la noticia resultó imposible no pensar en Benjamín Vicuña, quien hace unas semanas estuvo en España. “No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, dijo a través de sus redes el actor chileno, defendiendo a su ex mujer.

Pampita, China Suárez y Benjamín Vicuña

Si de ex se trata, por carácter transitivo, todos pensaron en Pampita. Por su puesto, la jurado de ShowMatch no se refirió al tema, pero los memes en las redes sociales recordando el escándalo del motorhome, con la correspondiente palta y la manta amarilla de Nepal.

Capítulo 3: Daños colaterales

Luego de que la China estuviera en el ojo de la tormenta, dejando a un lado hasta a los mismos protagonistas, el spin off de la novela se centró en la reacción entre la ex Casi Ángeles y Vicuña: se rumoreó que ella lo había engañado con un compañero de elenco que estaba casado y que su mujer había decidido perdonarlo. Atando cabos, los usuarios en las redes apuntaron hacia Gonzalo Heredia, que fue pareja de Eugenia en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. En crisis con Brenda Gandini, el actor solo bromeó en sus redes usando un meme de la intelectual con Beatriz Sarlo con el texto “Conmigo no, Barone”, buscando quedar afuera del alcance de un escándalo que cada vez involucra a más famosos.

China Suárez, Gonzalo Heredia y Benjamín Vicuña

También se dijo que la actriz de 29 años estaría manteniendo una relación sin compromisos con el actor uruguayo Nicolás Furtado. “La historia no es nueva, viene de Buenos Aires. Benjamín Vicuña se enteró ayer, cuando le preguntó de (Mauro) Icardi y ella le respondió que estaba saliendo con Nico Furtado. Se lo confirmó por mensaje”, precisó Pía Shaw en LAM. En la previa de los Premios Platino, lo dicho, el chileno y su colega charrúa estuvieron jugando al fútbol.

Para cerrar el capítulo Furtado, vale recordar qua hace un tiempo al marginal se lo vinculó con Soledad Fandiño, aunque ambos negaron la versión. A su vez, la conductora de América fue pareja de Nicolás Cabré, quien tuvo una hija con la China. Aquí, el círculo amoroso se cierra de inmediato.

Capítulo 4: Las amigas

China Suárez, Paula Chaves, María del Cerro, Zaira y Wanda Nara

La China era íntima de Paula Chaves, María del Cerro y Zaira Nara, amistad que se fortaleció cuando todas fueron mamás en épocas parecidas. Por supuesto que la ex conductora de Morfi se alineó a su hermana mayor. La sorpresa fue que lejos de mantenerse al costado, el resto del grupo le habría soltado la mano a Suárez. Incluso se dijo que la mujer de Pedro Alfonso le había mandado un duro mensaje a Eugenia.

Quien también era muy allegada al cuarteto era Gimena Accardi, quien -dolida porque en el 2016, cuando falleció su cuñado Santiago Vázquez, la China no estuvo cerca de ella-, se terminó abriendo del clan amistoso.

Capítulo 6: El pasado que regresa

Aunque ahora mantiene un perfil bajo, Cabré fue muy mencionado en las últimas horas. El actor se había casado pocos meses antes con Eugenia Tobal cuando comenzó su romance con Suárez, lo que le valió varias críticas a la flamante pareja, especialmente a ella. Al separarse del actor, la ex ATAV comenzó una relación intercontinental con el cantante David Bisbal, a quien iba a visitar a España.

Capítulo 7: Personajes secundarios

Alejandra Maglietti y Wanda Nara

Todo el mundo habla de la historia y Alejandra Maglietti no se lo quiso perder. “Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”, dijo la penalista de Bendita, y Wanda, ni lenta ni perezosa, le respondió con contundencia: “¿Necesitas nombres, boludita? ¡O un mapa para saber quien es la putita que manda fotos a casados! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”.

Aunque suelen tener perfil bajo, Antonela Roccuzzo y Mica Tinelli se mostraron del lado de Nara. La mujer de Messi le dio “Me gusta” a varias publicaciones de la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, lo mismo que hicieron Cande Tinelli, Marley, Sofía Giménez, Naty Jota y la amiga de Pampita, Barby Franco. La hija mayor del conductor de ShowMatch, escribió: “De tu lado siempre, Wanda. Tenés todo mi apoyo”.

