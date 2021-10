Nico Furtado posteó una foto con la actriz Ester Expósito, en medio del escándalo con la China Suárez

Ester Expósito y Nico Furtado

“Las calles de Madrid y su gente”, escribió Nicolás Furtado en sus historias de Instagram junto con una foto de la actriz española Ester Espósito. No es casual que haya publicado esa imagen mientras todas las miradas apuntan hacia él luego de que se lo relacionara sentimentalmente con la China Suárez. De esta forma, el actor de El Marginal se hace un lado del escándalo de la ex Casi Ángeles para mostrarse muy cerca de la protagonista de Élite, con quien también se lo relacionó en los últimos días.

Desde hace unos meses, el joven uruguayo se encuentra viviendo en España por sus compromisos laborales, así como la ex de Benjamín Vicuña. Recientemente, la actriz y modelo quedó involucrada en medio de un escándalo cuando fue señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Pero, al parecer Furtado no quiere saber nada que lo vinculen con Suárez, menos en este momento tan delicado.

Ahora Furtado estaría en un importante momento de su vida, disfrutando de su relación con Expósito, la actriz de 21 años que trabajó en diversas ficciones, entre las que se destacan Centro médico (2016), Vis a vis (2016-1028)y Estoy vivo (2017). La fama a nivel mundial le llegó cuando interpretó a Carla Rosón Caleruega en la serie Élite (2018) y a Cayetana Aldama en Alguien tiene que morir (2020).

Además, Ester tiene muchísima popularidad en las redes sociales, con más de 28 millones de seguidores en Instagram. Por este motivo, la modelo fue elegida como la cara de importantes marcas como Yves Saint Laurent y Dolce & Gabbana. Recientemente, asistió a los premios Platino como también lo hizo Furtado.

Aunque Nico suele ser muy reservado respecto a su vida privada, durante el verano se mostró en el diario El País con quien habría sido su novia durante aproximadamente tres años, Josefina Presno. En diálogo con Teleshow la joven modelo uruguaya aclaró cuál era la situación entre ellos cuando él comenzó a verse con la ex Argentina Tierra de Amor y Venganza.

“La verdad es que no tengo nada para decir. Con Nico estamos separados hace tiempo, no me fue infiel ni pasó absolutamente nada malo entre nosotros. Es una gran persona y extremadamente respetuoso, sería incapaz de hacer algo así. Por suerte tenemos una hermosa relación, nos queremos mucho y siempre va a ser así”, aclaró a este sitio.

Luego, contó que el posteo de ella que se viralizó en las últimas horas en el que ella se referiría sin dar nombres a este tema, es viejo. “La procesión puede ir por dentro. Pero siento. Un montón. No nací para medias tintas. Es a todo o nada. Lo que siento, lo siento a fuego. Y lo que no, lo siento un montón también. Es intenso. Es un sentir profundo. No lo puedo caretear. Porque aunque lo intente, se nota. Y en algún punto no me interesa caretearla. Lo que siento, lo siento. Fin. Porque siento un montón, y es inevitable”, había escrito en su cuenta de Instagram privada. “Ese ‘descargo’ es completamente mentira. Muestran una publicación que compartí mucho antes de que empezaran a hablar de esto y que nada tiene que ver”, cerró.





