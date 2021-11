Nuevos rumores de crisis: Wanda Nara dejó París y tomó una drástica decisión respecto a Mauro Icardi

Wanda Nara

Las últimas dos semanas fueron un torbellino de emociones para Wanda Nara: descubrió mensajes y llamadas entre su marido, Mauro Icardi, y Eugenia China Suárez. Abandonó París (Francia), se fue a Milán (Italia), regresó, le pidió el divorcio al futbolista, firmaron un acuerdo. Y cuando estaban a punto de hacer legal la separación, decidió perdonarlo. ¿Qué la llevó a cambiar de opinión? Una carta que nadie le había escrito jamás, según su relato.

Ya reconciliados, celebraron el cumpleaños de Isabella, su hija menor, también su aniversario de matrimonio. Ella volvió al estadio del PSG, y mientras Icardi estaba en el partido cerró su cuenta de Instagram -nunca se supo quién fue, ya que él estaba literalmente en la cancha, sin sus pertenencias-. Y el último fin de semana asistieron a una fiesta de Halloween con amigos.

¿Cuál es la última novedad en la vida de la empresaria? En las últimas horas mostró en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene casi 10 millones de seguidores- que abandonó París otra vez. “Chau”, escribió en una Historia que filmó por la ventana desde arriba del avión que tomó con destino incierto. Por caso, según la información que maneja Ángel de Brito y que la volcó en su Twitter, la empresaria voló con destino a Milán.

Los posteos de Wanda Nara sobre su nuevo viaje

Lo que aún no trascendió es el motivo de su viaje. Si bien las primeras hipótesis hacen poner en duda la reconciliación con Mauro Icardi, también se especula la posibilidad de que haya sido por cuestiones laborales: recientemente lanzó una nueva línea de su marca de maquillajes. El conductor de Los ángeles de la mañana agregó que Wanda viajó sola y no acompañada por sus hijos. Es que la última vez que abandonó París con Francesca e Isabella -sus hijas con el futbolista- fue en plena crisis marital. Ella, por su parte, no brindó mayores detalles sobre sus días fuera de la capital francesa. Así como tampoco se sabe cuándo planea regresar.

Sin embargo, una nueva y drástica decisión de la empresaria encendió las alarmas sobre una posible crisis con Icardi: eliminó de Instagram todas las fotos y publicaciones con él que había hecho desde su reconciliación. Incluso la carta abierta en la que contaba por qué había decidido perdonado y apostar a la familia que formaron. Solo dejó en sus redes sociales los posteos en los que aparece el futbolista pero en su rol de padre: por ejemplo, en las fotos que Wanda subió por el cumpleaños de Isabella.

La carta abierta que publicó Wanda Nara sobre su perdón a Mauro Icardi

En tanto, como el jugador del PSG cerró su cuenta de Instagram y tampoco habló al respecto, poco se sabe sobre el presente de la pareja hasta que alguno de los dos se exprese al respecto. Cabe destacar que cuando estaban en plena crisis, Icardi dejaba entrever que se habían reconciliado, mientras que Wanda lo desmentía y afirmaba lo contrario. “Estoy viviendo un infierno”, llegó a decir entre lágrimas en un audio la empresaria encerrada en una habitación de la casa que compartía con su marido, a quien no quería ver, así como tampoco quería que le hablase, según la información que dio en su momento Yanina Latorre, quien tenía contacto directo con Nara.

En medio de las nuevas versiones de crisis, Wanda se llamó a silencio en sus redes sociales y solo se limitó a mostrar que había viajado y abandonado París. En tanto, su usuario sigue siendo @wanda_icardi. De manera tal que no se quitó el apellido de su marido, como había hecho en su separación de Maxi López años atrás. Estas últimas semanas tampoco se había cambiado el apellido cuando explotó el escándalo por la China Suárez.

