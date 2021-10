La ex novia de Nicolás Furtado rompió el silencio, luego de que se lo vinculara con la China Suárez

China Suárez, Nico Furtado y Josefina Presno

Cada día más personajes se suman a la novela que comenzó el sábado luego de que Wanda Nara dejara a Mauro Icardi tras haber encontrado chats comprometedores entre él y la China Suárez. Luego de que la ex Casi Ángeles fuera señalada como la tercera en discordia se dijo también que estaba teniendo un romance, nada serio, con el actor uruguayo Nicolás Furtado, quien estaría en pareja.

Aunque el protagonista de El Marginal suele ser muy reservado respecto a su vida privada, durante el verano se mostró en el diario El País con quien habría sido su novia durante aproximadamente un año, Josefina Presno. Aunque no se conocen detalles sobre cómo era la relación entre ellos en los últimos tiempos, se estima que estaban separados, ella se habría mostrado dolida tras los rumores que afirman que él sale con su colega.

“La procesión puede ir por dentro. Pero siento. Un montón. No nací para medias tintas. Es a todo o nada. Lo que siento, lo siento a fuego. Y lo que no, lo siento un montón también. Es intenso. Es un sentir profundo. No lo puedo caretear. Porque aunque lo intente, se nota. Y en algún punto no me interesa caretearla. Lo que siento, lo siento. Fin. Porque siento un montón, y es inevitable”, escribió en su cuenta de Instagram privada la modelo uruguaya.

Nico Furtado y Josefina Presno

Hace unas semanas el actor había viajado a España a la entrega de los Premios Platino y allí se habría encontrado con Suárez, quien está en Madrid desde principios de septiembre con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, rodando una película. Además, en el marco de la previa de la premiación, se había juntado a jugar al fútbol nada más ni nada menso que con Benjamín Vicuña, invitado especial en la entrega.

El martes por la tarde, en medio del escándalo y la reconciliación de Wanda con Icardi, apareció una foto de la China con Furtado en Milán. La imagen la publicó la panelista de Los ángeles de la mañana Maite Peñoñori y dijo que había sido de hace nada más que tres semanas.

Lo que había trascendido hasta el momento era que la relación entre Suárez y Furtado había comenzado en Buenos Aires, casi de manera simultánea a la separación de la actriz y Vicuña y antes de que ella viajara a Madrid para cumplir con sus compromisos laborales. Pero que, hasta el momento, ninguno de los dos la estaba catalogando como un noviazgo formal por lo que preferían mantenerla oculta. Actualmente el uruguayo está trabajando en Barcelona.

Mientras tanto, ya de vuelta a Parías, Mauro Icardi anunció su reconciliación con Wanda. “Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de quienes heriste”, escribió en sus redes junto con una foto de ambos.

Y este miércoles, luego de dicho posteo, el jugador volvió a utilizar sus redes sociales para publicar la primera romántica selfie de ellos juntos luego de su reconciliación. Se trata de una imagen que tomó el deportista, quien está mirando a cámara y sonriendo. Ambos están recostados, él sobre el pecho de ella que –a diferencia de la última foto que había publicado Icardi, en donde estaba más distante- en esta oportunidad le está haciendo un mimo a su esposo al apoyar su mano sobre su cabeza. No obstante, no mira a cámara –signo de que no sabe que habría una foto luego- sino que está enfocada en algo que no sale en el plano.

