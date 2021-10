Los motivos y la fecha de regreso de la China Suárez a la Argentina, tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

China Suárez

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, sorprendió el 20 de agosto Benjamín Vicuña al anunciar a través de las redes sociales su ruptura con la madre de sus hijos Magnolia y Amancio, Eugenia la China Suárez. Dos meses después nada más mucha agua parece haber corrido debajo del puente y tras haber viajado a España luego de la ruptura amorosa y tras el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el que es señalada como la tercera en discordia, la ex Casi Ángeles comienza a emprender su regreso a Buenos Aires.

Tras aquel anuncio del actor Chileno, la actriz se mudó con sus hijos Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré y los dos más pequeños, a una casa en Pilar que compró y remodeló, pero de inmediato sorprendió al anunciar que viajaría a España. Aunque parecía tener que ver con la separación, luego se supo que en realidad se iba al viejo continente a rodar una película con uno de los actores de La casa de papel.

Fue así como septiembre la encontró en Madrid con sus pollitos, como cariñosamente llama a sus chicos, y con su mamá quien la ayuda a cuidar a los nenes mientras trabaja. A casi dos meses y ya finalizada al filmación, la semana que viene la familia se tomará un avión de vuelta a la Argentina, tal como estaba previsto. Además, su hija mayor Rufina estaría extrañando mucho a su papá a quien no ve desde antes de irse.

Benjamín Vicuña con Magnolia en España

Distinto es el caso de los dos más pequeños que hace tres semanas recibieron la visita de su papá, Benjamín Vicuña que fue como invitado especial a los premios Platino y se quedó unos días más para estar con los chicos. Incluso pudo estar presente en uno de los días más importantes de Amancio, de un año y tres meses, cuando el nene aprendió a caminar.

Luego del escándalo, se dijo también que Eugenia estría en una relación informal con el actor Nicolás Furtado, quien casualmente está trabajando en España y en el marco de la previa de los premios Platino se había juntado a jugar al fútbol con Vicuña. Luego de que se mencionara al uruguayo, su ex novia rompió el silencio en diálogo con Teleshow y aseguró que estaban separados hace un tiempo y que no hubo infidelidad.

La semana pasada la actriz terminó con sus compromisos laborales tal como estaba establecido, no por el escándalo, y ya va a volver. “Una fuente me dijo que a la China no le importa esta situación, no está sufriendo. Está disfrutando, tiene guardias periodísticas, no se le cayó ningún trabajo. Ella planea volver a la Argentina la semana que viene, porque tiene más trabajo y su hija Rufina extraña al papá”, dijo Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana.

La panelista fue quien hace unos días dio a conocer un fragmento de la presunta charla que habría tenido la actriz con el jugador del PSG. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la China en uno de los mensajes que descubrió Wanda de su marido en Telegram. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió Icardi a dicha conversación.

En las últimas horas y mientras el futbolista intenta mostrar que está todo bien, Latorre aseguró que “Wanda Nara está más cerca del divorcio que de arreglarse con Mauro Icardi”.

