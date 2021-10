Anna Chiara Biasotti, la hija de Andrea del Boca, irá a la Justicia para cambiar su nombre

Anna del Boca

Anna Chiara Biasotti del Boca, como figura su nombre completo en su documento cumplirá 21 años en apenas más de un mes. Sin embargo, en búsqueda de afianzar su identidad, cambiará su nombre por el de Anna del Boca, no solo en las redes sociales donde ya se hace llamar de esa manera, sino también en su DNI y por ello recurrirá a la Justicia. Ya no quiere ser Chiara Biasotti, ni tener nada que se refiera a su padre, Ricardo Biasotti, a quien denunció por abuso y corrupción de menores.

La semana que viene Paula Ojeda, abogada de la hija de Andrea del Boca y especialista en prevención de violencia de género e igualdad de género presentará el pedido a la Justicia para que la joven actriz puede tener una nueva identidad. “Vamos a iniciar una demanda por supresión de apellido y de nombre, Anna del Boca quiere sacarse el segundo nombre que le fue puesto a pedido de su progenitor y su apellido”, explicó la especialista a Teleshow.

La decisión la tomó ella misma de manera impulsiva luego de que la Justicia ordenara una una indagatoria a Biasotti para el 26 de octubre luego de que él planteara la nulidad en la causa que pea sobre él por abuso y corrupción de menores.

“Esta en el derecho de una persona mayor de edad sacarse su nombre, ella ahora quiere usar Anna del Boca”, dijo la abogada y explicó que su clienta deberá argumentar ante el juez su solicitud: “En este caso sobran. Por un lado Anna tuvo que ser inscripta cuando era bebé por pedido judicial, se ordenó el reconocimiento paternal y además tuvo muchas judicializaciones cuando era chica cuando su progenitor no se hacía cargo de ella y por cuestiones de salud necesitaba viajar y él le negaba su salida al exterior para tratarse, y sobre todo habiendo sido víctima de abuso”.

Anna y Andrea del Boca

Respecto al proceso, dijo que no es largo pero que “conociendo al progenitor que en la causa penal mete una nulidad tras otra e interpone escritos, podría hacerlo nuevamente y demorarse”.

La causa por abuso y corrupción de menores que Anna Chiara inició en noviembre del 2019 al cumplir su mayoría de edad la lleva su abogado Juan Pablo Fioribello y luego de que el juez rechazara varias nulidades presentadas por el acusado, a fin de mes deberá declarar en indagatoria.

“Ella ahora está bien y con ganas de seguir su vida, es una mujer joven de 20 años y para ir sanando cosas y cuestiones en la vida es fundamental para ella poder avanzar con esto y que se la pueda reconocer como Anna del Boca”, dijo la abogada quien confía que a partir de ser reconocida en los papeles con su nueva identidad, la actriz podrá empezar a mirar hacia el futuro y dejar atrás las heridas.

“Que si bien desde hace algún tiempo, y ante diversas afrentas mediáticas de mi propio padre y terceros, he venido esbozando en primera persona parte de los hechos que tiñeron de sombra mi niñez y que hoy siguen atravesando mi vida entera, he decidido formalizar la denuncia contra mi progenitor, Sr. Horacio Ricardo Biasotti, plasmando con el mayor detalle que el dolor, la vergüenza y el miedo de antaño me permitan, todas las cuestiones...”, comenzaba el escrito de la denuncia que Anna presentó hace apenas menos de dos años en el juzgado Criminal y Correccional N° 43.

En ella, refiere a hechos que comenzaron en su niñez continuando hasta los ocho o nueve años de edad. El año pasado, luego de que la joven ratificara la denuncia en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (UFIDISN), a cargo del dr. Aldo Gustavo De la Fuente, se pidió una medida cautelar para que Biasotti no pudiera acercarse a menos de 200 metros del domicilio de su hija.

