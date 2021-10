Dalma Maradona contó su experiencia en Cebollitas y se refirió a las denuncias de maltrato

El elenco de Cebollitas

“Pensábamos que era algo normal, que te equivocabas con la letra y que te griten y te caguen a pedos. Agarraron un cuartito de 4x4 y nos encerraron hasta grabar. Estábamos cómo diez horas encerrados, todos juntos, no podíamos salir de ahí, era un caos. Antes estábamos en el bar, en el camarín hasta que dijeron: ‘A partir de ahora, todos encerrados’”, relató el actor Juan Yacuzzi sobre su experiencia en la tira infantil Cebollitas durante los años 1997 y 1998, en donde interpretó a Coqui.

En tanto, Brian Caruso -popularmente conocido por su personaje de Gamuza- difirió con su ex compañero de elenco. “La realidad es que nos tenían en un cuartito que era donde comúnmente íbamos todos a para pasar el tiempo. Cuando no tenías que grabar, sino te ibas al bar, pero no es que nos maltrataban, como dice. No es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban”, detalló en diálogo con Teleshow y se refirió a la habitación que había hecho mención Yacuzzi. “Era un cuartito que teníamos para estar, hacer la tarea o lo que quisieras ahí, sino te ibas al bar. Te buscaban en el corralito o en el bar. Y había alguien que nos cuidaba. Yo hice giras y todo y jamás sentí que nos faltaran el respeto, que nos maltrataran. Jamás”.

Por otro lado, Leonardo Centeno -Hipólito en la ficción infantil- contó su experiencia y se asemeja a la que vivió Yacuzzi. Incluso, destacó que le resultaba “interesante” que el tema haya salido a la luz: “A la distancia nos dimos cuenta de que un montón de cosas que pasaban no estaban bien y en el momento no las veíamos así, estaban naturalizadas. Recuerdo excesos verbales, encontrase con adultos exacerbados y cosas que con el cambio de época no podrían suceder. En todas las series que estuve siendo chico -laburo desde los nueve- vi cosas que tenían que ver con el trato a los niños que no estaban buenas, se sabía que había directores o productores que no tratan bien”.

Dalma Maradona, de remera blanca, junto a parte del elenco de Cebollitas

A los testimonios de Juan Yacuzzi, Brian Caruso y Leonardo Centeno, se sumó el de Dalma Maradona, quien interpretó a Sofía en la ficción con la que debutó como actriz en televisión. Por aquel entonces, acababa de cumplir 10 años.

En las últimas horas, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe se refirió a través de sus redes sociales sobre la mencionada polémica. Lo hizo por medio de la aplicación en la cual sus seguidores le envían preguntas y ella elige cuáles responder. Por caso, al finalizar el cuestionario, aclaró: “Gracias a todos. Me encantaría contestarles varias, pero me censuré porque la idea no es salir en ningún portal, sino divertirnos nosotros. Los amo, gracias por estar ahí”.

Sin embargo, sus dichos en este caso probablemente hagan referencia a la situación judicial y la causa que investiga la muerte de su padre ya que no tuvo reparos a la hora de responder cuando le preguntaron por su experiencia en la tira infantil.

A la derecha, Dalma Maradona en la actualidad; a la izquierda, cuando trabajaba en Cebollitas

“¿Es verdad lo que dicen que en Cebollitas maltrataban a todos los chicos y las chicas?”, fue una de las preguntas que recibió la actriz y que eligió responder si tapujos. “Yo nunca viví un maltrato”, aseguró Dalma e hizo una salvedad: “De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas”.

Por su parte, hizo referencia a la carga horaria y las largas jornadas de grabación que superaban las ocho horas diarias. En los últimos años, eso cambió y en la actualidad se debe respetar a rajatabla el hecho de que un menor no puede estar más tiempo del que corresponde en el set. “Sí había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas, pero hablo específicamente de horarios”, contó Dalma Maradona sobre su experiencia en Cebollitas.

La palabra de Dalma Maradona sobre su experiencia en Cebollitas

