Premios Martín Fierro: Luis Ventura confirmó qué canal llevará adelante la transmisión y el lugar elegido

Los premios Martín Fierro ya tienen sede para el 2021 y canal definido para la transmisión de la gala donde se distingue a las mejores producciones de televisión abierta

Tras una espera de casi un año y medio, marcada por la incertidumbre en medio de la pandemia de coronavirus, Luis Ventura confirmó a Teleshow el lugar donde se realizará la entrega de premios Martín Fierro para distinguir a lo mejor de la televisión abierta argentina. El presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina) contó que barajaron diferentes posibilidades para la ceremonia, analizaron los protocolos sanitarios vigentes y decidieron que el mítico estadio Luna Park será la sede de la ceremonia este año.

El periodista aseguró que la modalidad será presencial, con alfombra roja adaptada a las medidas de cuidado en torno al Covid-19. En este sentido, anticipó que se armarán mesas de seis, y aunque el estadio tiene capacidad para 4000 personas en cada recital, en este formato serán 600 los invitados. En cuanto al canal de televisión que transmitirá el evento contó que será El Trece el encargado de emitir la gala, pero todavía resta saber quiénes estarán al frente de la conducción.

Luis Ventura, presidente de APTRA, en la ceremonia de los premios Martín Fierro

Lo mismo ocurre con la fecha, que según detalló Ventura todavía no se definió, y tomarán la decisión definitiva en los próximos días. Posiblemente las ternas se basen en las producciones de 2019 y 2020 emitidas en televisión abierta, aunque en un comienzo consideraron dividir la entrega en dos ceremonias, para no mezclar los contenidos de dos años distintos.

El presidente de la entidad está organizando la premiación desde hace varios meses, y fue analizando distintas opciones, a medida que fueron cambiando las normativas por la segunda ola de coronavirus en el país. Fue por esa misma razón que no se realizó la premiación en junio, que era la idea original, y por estos días ultima los detalles para definir los protocolos de salud. En julio el conductor había manifestado su preocupación al respecto: “Si no hacemos el Martín Fierro este año APTRA se muere, porque si no tenés ingresos no podés pagar los gastos fijos”.

La gala de los premios Martín Fierro de 2021 será en el estadio Luna Park, bajo modalidad presencial

“La obra social Galeno nos cobra un millón doscientos mil pesos por mes, y esto da un costo de casi 14.400.000 millones al año; si no genero esos ingresos en forma anual no llego, y puedo hacer cursos, pero no te dejan más de 300 mil pesos mensuales”, se sinceró en aquel entonces. “Frente a esta situación de pandemia hay cosas que ya no puedo manejar, porque nosotros nos tenemos que encolumnar detrás de lo que decide Nación”, sentenció.

Luego del avance de las campañas de vacunación contra el Covid-19 en los distintos rangos etarios, el periodista siente que el panorama está un poco más claro y se muestra esperanzado ante la idea de que ahora sí llegó el momento propicio para premiar a lo mejor de la televisión abierta. Por el momento está confirmado que será el canal del solcito el que transmitirá la ceremonia de los Martín Fierro, y que tendrá lugar en el Luna Park. A diferencia de años anteriores, esta vez ocuparán un rol clave los infectólogos, que serán fuente de consulta para organizar la presencialidad. “Seguramente podrán ir los nominados con un solo acompañante, y habrá un reglamento para preservar todo lo posible el tema sanitario”, aseguró Ventura algunos meses atrás.

