Luis Ventura alertó sobre la situación de APTRA: “Si no hago el Martín Fierro este año, se muere”

Luis Ventura reveló la dura situación económica de APTRA

En medio del aumento exponencial de casos con la llegada de la segunda ola de coronavirus, la postergada edición de los Premios Martín Fierro 2020 vuelve a estar en duda. La ceremonia inicial estaba pactada para el 10 de mayo de 2020 con transmisión de El Trece, pero el 12 de marzo la organización decidió pasarla para agosto, a la espera de que los casos bajen. En ese entonces, solo había en el país 31 positivos y una muerte por coronavirus.

La fecha se fue corriendo y ante la llegada de la segunda ola y con la novedad de 20.870 contagios diarios, el récord desde el comienzo de la pandemia, la realización de la 51ª entrega de los Premios Martín Fierro parece una utopía. Sin embargo, Luis Ventura, el presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (APTRA), la entidad que realiza la entrega, manifestó que están trabajando para poder llevarla adelante con los protocoles correspondientes

En en Fantino a la tarde, Ventura repasó el cuadro de situación a la fecha. “El Martín Fierro estaba acordado desde el año pasado, se negoció con todos los canales las diferentes posibilidades, y se terminó negociando con una empresa que se llama Red Cube, que compró el derecho de transmisión. Nos falta la pantalla y la habilitación sanitaria”, explicó el titular de APTRA y procedió a explicar qué se necesita desde los protocolos para poder celebrar la gran fiesta del espectáculo.

La 51ª edición de los Martín Fierro sigue siendo una incógnita (Chule Valerga)

Avalado por los dichos de esta mañana de la ministra de Salud Carla Vizzotti que aseguro que la actividad teatral no será restringida, Ventura señaló que actualmente en la ciudad de Buenos Aires hay 70 obras en cartel, con sus respectivos cuidados y protocolos. Cuando el periodista Facundo Pastor le preguntó si en estas circunstancias y con estas complicaciones le daba ganas de llevar adelante la ceremonia, Ventura no dudó. “Por supuesto que tengo ganas de hacerlo. Si no, se muere APTRA, se está muriendo la obra social de actores”, señaló tajante el conductor de Secretos Verdaderos.

“¿Cómo es la situación? ¿Cuántos socios tenés y cómo está el tema de los contagios?”, indagó Pastor. “Galeno, la obra social está cobrando $1.200.000 por mes, por lo que necesito $13.000.000 anuales para resolverla”, respondió Ventura, y resaltó la importancia de la premiación para las finanzas de APTRA: “Si yo no genero Martín Fierro o ingresos a ese nivel, empezamos con los cursos, que te dejan alrededor de $300 mil por mes”.

Ante dos consultas de Marcela Tauro respecto de la ceremonia, Ventura negó que se haya cerrado la televisación con El Nueve -”se está negociando”, afirmó- y confirmó que la idea de la asociación de hacer la fiesta en el Luna Park. “Se va a hacer con el protocolo de cualquier sala de teatro. Al 50 por ciento de la capacidad, con barbijo, y al ingresar te toman la temperatura y te dan alcohol en gel. Tiene que haber 40 metros cúbicos de oxígeno por función”, explicó.

“¿Irían los ternados nada más?”, preguntó Tauro. “Sería una fiesta de 500 personas”, replicó Ventura, amparado en el aforo del Palacio de los Deportes. “Tiene capacidad para seis mil personas. Mesas cada tres metros, con separadores”. Tauro seguía escéptica y planteó que para julio veía imposible la realización. “Era para abril, se pasó para junio a ver si afloja. Y si no, lo iremos estirando”, replicó un optimista Ventura. “Lo importante de esto es que, cuando no se terminaron los Martín Fierro de 2019 y ya estamos en vigencia de los del 2020, hay una empresa que quiere comprar todos los MF de aquí para atrás por una cifra millonaria para negociar con los canales”, agregó.

