Las propuestas que recibió Viviana Saccone en Tinder: de un chori en la Costanera a tomar mate a la ruta

“Nunca digo nunca, solo que conocer a alguien por Instagram es arriesgado. Es más: para eso prefiero Tinder. El otro día le decía a una amiga que me lo voy a bajar porque ahí hay mayor conocimiento. En Instagram, primero que no alcanzo a leer todo, por la cantidad de mensajes que me llegan, y después que entablar una conversación de cero con alguien que no conocés, que entrés a ver su Instagram y veas el perrito, el paisaje, el pinito, la frase…”, decía hace poco más de un año Viviana Saccone sobre la posibilidad de entablar una relación virtual.

Dicho y hecho, la actriz y participante de La Academia instaló la app en su teléfono y comenzaron a aparecer los candidatos. La aplicación se la bajó su amigo Diego Ramos, con quien bailó la salsa de tres en el programa de Marcelo Tinelli. “Me dijo ´no puede ser, yo te voy a instalar un Tinder´ y me quedó allí”, contó ella en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Imaginarse cómo conocer a alguien a partir de la virtualidad le resulta difícil, es por eso que no suele entrar a su perfil. Sin embargo... “No entro nunca, pero no puedo decir que los hombres no me invitan a salir porque me explotó el teléfono... Me explotó el teléfono con citas de hombres y mujeres invitándome a tomar un vino, a ir a recorrer, miles de propuestas de todo tipo”.

“No sé si saldría con gente que no conozco. Yo estoy muy bien así como estoy, tengo trabajo. No podría decir que estoy con ganas. Si sucede, buenísimo y en buena hora, pero estoy avocada al trabajo y un poco a mi vida”, agregó quien está soltera y muy bien. Entre las propuestas que le llegaron desde la red social hay según contó desde invitaciones a cenas románticas al “vamos a comer un choripán a la Costanera” o “te invito a tomar mate al costado de la ruta”.

Ella no matcheo (se llama así cuando ambas partes se dan “Me gusta”), aunque hay algunos perfiles que interesaron: “Diego me seleccionó dos o tres y lo dejamos ahí. Por ahora la app está dormida y esperando que la active de nuevo, no la desinstalé”.

En julio de este año la actriz había denunciado a su ex pareja y padre de sus hijas Alegra y Serena, Federico Palazzo, por “violencia económica”. Según informaron en Los ángeles de la mañana, el reclamo ascendía a 90 mil pesos y la actriz detalla en la demanda una liquidación de gastos fijos por la manutención de sus dos hijas, en rubros como gas, luz, teléfono, cable, alquiler, expensas por una suma de 137.900 pesos. En la demanda, ella afirmaba: “Desde la separación nuestras hijas viven conmigo, soy quien tiene a cargo la totalidad de los cuidados personales: me encargo de alimentarlas, vestirlas, llevarlas a sus controles médicos y todo lo que conlleva su cuidado personal”.

Al salir de La Flia, consultada por el ciclo de Ángel de Brito, la actriz prefirió no referirse al tema. “No sé de dónde salió eso, no voy a decir ni una palabra de eso”, fue lo único que atinó a decir.

Casualidad o no, en una de las rondas del concurso de ShowMatch, Saccone y su bailarín interpretaron y bailaron el tema de Jimena Barón, “La Tonta”, que la jurado le dedicó a su ex y papá de su hijo, Daniel Osvaldo. Al terminar la emisión, en diálogo con Teleshow dijo sobre su trabajo: “(la canción) Es pegadiza, la cantamos con mis hijas, aman a Jimena. Creíamos que iba a gustar, pero no sabíamos que iba a emocionar tanto. Creo que el feminismo ha abierto muchas puertas y la mujer puede expresarse de otras maneras. Para mi generación, que ya pase los 50, venimos de muchas situaciones de machismo que están naturalizadas y que una las empieza a entender cuando sale a la luz de todo eso”.

