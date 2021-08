La China Suárez y Benjamín Vicuña se reencontrarán en España

La China Suárez y Benjamín Vicuña se separaron después de cinco años de pareja

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió Benjamín Vicuña en sus redes sociales el viernes pasado cuando anunció su separación de Eugenia la China Suárez.

El actor chileno no está acostumbrado a hablar de su vida privada. No lo hacía cuando estaba en pareja con Carolina Pampita Ardohain y tampoco en los últimos cinco años que estuvo al lado de la actriz. Por eso sorprendió que sea él quien se expresara de manera directa. Por caso, su ex mujer recién lo hizo el sábado y se mostró sorprendida por el accionar de él. “No sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”, indicó el periodista Marcelo Polino, que había hablado con la China.

Mientras la actriz remodela su casa -tal como mostró en sus redes sociales los días previos y posteriores a la separación- organiza su futuro en función a sus proyectos laborales: en septiembre viajará a Madrid, España, y se instalará allí para filmar una película que protagonizará junto a con Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor en la exitosa serie española La Casa de Papel.

“Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada. Seguimos siendo familia”, aseguró la China que viajará al Viejo Continente junto a Magnolia, de tres años, y Amancio, que acaba de cumplir uno, sus hijos menores frutos de su relación con Vicuña. También irá acompañada por su madre, quien suele estar presente en los proyectos laborales en el exterior de su hija con el fin de ayudarla con sus hijos pequeños. Rufina, en tanto, se quedará en Argentina con su padre, Nicolás Cabré, ya que está cumpliendo con clases presenciales en el colegio.

Según contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana, por El Trece, Benjamín Vicuña planea viajar a España para ver a sus hijos mientras estén allí con su madre. Siempre y cuando las fronteras estén abiertas, el actor visitará a Magnolia y Amancio para, de esa manera, no estar tanto tiempo sin verse. La idea es estar allí durante una semana, y luego regresar a la Argentina, cumplir con la cuarentena que exige el Gobierno para todos aquellos que viajan al exterior, y reencontrarse con Bautista, Beltrán y Benicio, sus hijos mayores, frutos de su relación con Pampita.

El reencuentro de la China y Benjamín en España, sostienen, será en buenos términos ya que, tal como ambos aseguraron en sus declaraciones públicas, seguirán siendo familia y actuarán pensando en lo mejor para sus hijos, quienes llegaron para terminar de unir la familia ensamblada que habían formado con sus respectivos hijos mayores de sus relaciones anteriores.

El actor chileno, por su parte, también tiene distintos proyectos laborales para lo que resta del 2021: está grabando El primero de nosotros, una serie junto a Luciano Castro y Paola Krum que se estrenará por la pantalla de Telefe.

