La historia de Benjamín Vicuña y la China Suárez: de la infidelidad y el escándalo con Pampita en un motorhome a la familia ensamblada

Su historia de amor nació de un escándalo. Se conocieron en 2015 cuando protagonizaron El hilo rojo, película cuyo rodaje también vivió momentos de tensión: una noche, mientras se preparaban para una escena, fueron acusados de ser amantes. La mujer de él se presentó en el motorhome y aseguró “haber visto lo peor”. “Había olor a sexo”, llegó a decir.

Por ese entonces, Benjamín Vicuña y Eugenia China Suárez negaron tener algún tipo de relación. Él, en tanto, sostenía que estaba separado de Carolina Pampita Ardohain, versión distinta a la que mantenía la modelo aquellos días. La película se estrenó meses más tarde -en mayo de 2016- y fue para esa fecha que la pareja de actores decidió confirmar su relación.

El chileno siempre intentó mantener el bajo perfil y no hablar de su vida privada. No lo hacía cuando estaba en pareja con Pampita -con quien tuvo a Blanca (que falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio- y tampoco en los últimos cinco años que estuvo con la China Suárez, con quien fue padre de Magnolia, de tres, y Amancio, que acaba de cumplir un año.

Cuando la actriz estaba embarazada de la primera hija de la pareja, Benjamín le hizo una romántica propuesta de casamiento: se arrodilló frente a ella sobre la ventana de la casa de campo que tiene en Chile y le preguntó si quería pasar el resto de su vida con él. “Fue mágico”, recordó Eugenia tiempo más tarde. No obstante, nunca pusieron fecha de boda. Según fueron contando en distintos momentos siempre surgían otros proyectos que dilataban la celebración.

“Fue un año muy intenso de lo laboral, con mucho viaje. No nos corría nada, yo tengo mi familia súper consolidada. Con mi mujer, viviendo juntos. Era medio ridículo meterle tanta presión a algo que queremos hacer bien, lo queremos hacer lindo. No lo tenemos descartado. Lo queremos hacer en un lugar apropiado”, dijo Vicuña en noviembre de 2019 explicando por qué aún no habían planificado su casamiento.

Hasta que en septiembre 2020 -tres años después de aquella propuesta- la ex Casi Ángeles aclaró que la boda ya no era un plan de la pareja. “Ya está, ya fue. ¿Para qué? Ya fue. Ya medio que pasó. No hace falta. Después divorciarse es un lío...”, aseguró deslizando la posibilidad de que podría separarse del padre de sus hijos menores.

No es la primera vez que la pareja vive una crisis seguida de una ruptura. A fines de 2019, fue la actriz quien lo confirmó en los medios. “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa. Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también. Estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse a hablar y barajar”, dijo por ese entonces desde Estados Unidos, a donde había ido con su madre y su hija para cumplir con compromisos laborales.

Tal como había anticipado y había dejado la puerta abierta para una posible reconciliación, al volver de ese viaje Eugenia y Benjamín se reencontraron y decidieron apostar a su relación. Fruto de dicho amor, nació Amancio, en julio 2020. “Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más”, escribió la pareja cuando anunció el nacimiento de su segundo hijo.

Este año, todavía en plena cuarentena, volvieron a surgir rumores de crisis que se alimentaron porque él estaba en Chile y no podía regresar a la Argentina ya que estaban cerradas las fronteras para frenar el avance del coronavirus-. Motivo por el cual estuvieron distanciados durante mucho tiempo y cuando el actor volvió a Buenos Aires, ella había viajado otra vez a Estados Unidos para cumplir, nuevamente, con compromisos laborales.

Esta vez fue Vicuña quien tomó la decisión de hacer pública la noticia de su separación, a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales. Mientras que ella, por su parte, no se expresó por ninguna vía. A diferencia de aquella crisis anterior, él no dejó abierta la puerta a una posible reconciliación.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió el chileno este viernes por la mañana en su Instagram.

Si bien hace varios meses que la China Suárez no compartía fotos con Benjamín Vicuña en sus redes sociales, a fines de junio el actor chileno hizo un posteo promocionando Terapia Alternativa, la serie que protagoniza con su ahora ex mujer y Carla Peterson.

