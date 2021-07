Mercedes Ninci se recupera tras su internación: “No puedo levantar peso, ni siquiera una jarra de agua”

Mercedes Ninci se está recuperando luego de sufrir un cuadro de cefalea en estallido (Video: LAM, El Trece)

“Me estalló la cabeza, me dolía hasta el cuello. Nunca había tenido dolor de cabeza en mi vida”, explicó Mercedes en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana. “Estoy mucho mejor, me puedo sentar y caminar. No puedo subir escaleras ni manejar. No puedo levantar peso, ni siquiera una jarra de agua, por ahora. Pero estoy mejorando mucho, pasé de estar mirando el techo, tiesa a cero grado, a estar sentada y caminando”, señaló.

Además, Ninci dio detalles del cuadro que sufrió y las complicaciones que ocurrieron después: “El cuadro que tuve al aire fue cefalea en estallido. Lo segundo fue a raíz de una punción lumbar que me hicieron para descartar el edema cerebral y la meningitis. Salió más líquido del que tenía que salir y eso me provocó otros dolores de cabeza. Estuve en terapia intensiva y debía estar tiesa, mirando al techo varios días. Me la re banqué”.

En diálogo con Ángel de Brito, la periodista aseguró que siempre tuvo una buena salud antes de esta internación. “En 30 años no falté nunca a la radio ni por un resfrío, salvo los partos....”, manifestó, orgullosa. Con respecto a su regreso al trabajo, señaló: “Ayer fui a Fleni, me dijeron que podía volver a la radio, a la calle, en agosto. Nos queríamos ir de vacaciones, pero no puedo manejar”.

Cabe recordar que el 1 de julio la periodista se conmovió hasta las lágrimas en Lo de Mariana, luego de ver las imágenes de un incendio que se desató en un comedor comunitario de Villa Itatí. “Es un lugar de una solidaridad tremenda, está trabajando un cura villero y una monja, que tienen un lugar de reciclado impresionante. Y habría habido un cortocircuito en la caja de ingreso de la luz a la cooperativa de cartoneros”, informó Mercedes.

Y luego rompió en llanto. “Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, indicó Mercedes cuando le consultaron sobre su angustia. “La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”. Luego de haberse mostrado visiblemente conmovida, Ninci se descompuso detrás de cámara y debió ser asistida por una ambulancia que llegó al canal y la trasladó hacia un centro médico.

Mercedes Ninci se descompensó en vivo y fue trasladada en ambulancia (Video: El Trece)

