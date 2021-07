Mariana Fabbiani se despidió de su ciclo en El Trece: “Los programas pasan, pero los vínculos quedan”

Mariana Fabbiani se despidió de su programa (El Trece)

A poco menos de tres meses de su estreno, Mariana Fabbiani finalizó su programa en la mañana de El Trece. La conductora había arrancado el 12 de abril con Lo de Mariana un magazine de entretenimientos y actualidad que este viernes llegó a su fin. En un día patrio muy particular, de inédito clima primaveral, la conductora abrió y cerró el último envío con sentidas palabras tanto para sus compañeros de programa como para el público.

“Hay un amor acá en el estudio. Parece que estuviéramos debutando”, saludó Fabbiani ni bien recibió la señal de aire. “Va a ser un día de muchas emociones y mucho amor”, agregó desde la cocina del programa junto a los chefs Christophe Krywonis y Emmanuel Escobar, quienes prepararon un menú en sintonía con el Día de la Independencia: empanadas de carne y pastelitos.

Con una rutina habitual, pese al feriado y al fin de ciclo, el programa mezcló los temas de actualidad -móviles en los bosques de Palermo y la Autopista Buenos Aires-La Plata- con algunas perlas del detrás de escena de estos meses de aire. Y un emotivo cierre con todo el equipo en el piso: Christophe Krywonis, Federico Seeber, Martina Soto Pose, Florencia Arietto y Guillermo Capuya. También se sumaron el movilero Pampa Mónaco y la nutricionista Ayelén Borg, invitada. Ausente con aviso estuvo Mercedes Ninci, quien se está recuperando en su domicilio de un delicado tema de salud.

El equipo casi completo de Lo de Mariana

“Ya se está acabando esto, nos tenemos que despedir. Hasta acá hemos llegado”, anunció y comenzó el listado de agradecimientos por el equipo de producción: “Gente que quiero mucho, que voy a extrañar y que ha dejado todo”. Siguió por el equipo técnico de El Trece: “Tengo grandes amigos, hemos atravesado tantos programas en estos años, nos hemos ido conociendo y pensaba: los programas pasan, pero los vínculos que uno construye haciéndolos, quedan”, señaló.

A continuación, se dirigió a sus compañeros de aire, y destacó “la hermosa amistad que hemos construido entre todos. Le mando un beso a Mecha (Ninci) que está en su casa”, y continuó con los saludos uno por uno a cada integrante. Y finalmente le habló al público: “Gracias a ustedes por acompañarnos, por el cariño, por todas las demostraciones de amor, y hasta la próxima”, cerró y se despidió con un beso a cámara.

El posteo de Mariana Fabbiani con la noticia del fin del ciclo

El 26 de junio la conductora compartió en su cuenta de Instagram el anuncio con el fin de su programa: “Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que, por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan . Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor”, escribió Mariana junto a una foto del equipo.

Esta semana, Fabbiani sorprendió con un fuerte mensaje que atribuye a la poeta Alejandra Pizarnik y lo cerró con el hashtag #TeLaDejoPicando. El mensaje dice: “Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”.

A partir del próximo lunes, la grilla del canal de Constitución volverá al mismo esquema de comienzos de este año. A las 9.30 regresará al aire Nosotros a la mañana, conducido por Joaquín Pollo Álvarez y Sandra Borghi, con un panel renovado. En tanto, Ángel de Brito y sus angelitas recuperan su horario de las 11 para hacer Los ángeles a la mañana.

SEGUIR LEYENDO: