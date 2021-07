Calu Rivero posteó una foto fumando cáñamo y se refirió a las propiedades medicinales del cannabis: “Plantas que sanan”

Calu Rivero

Calu Rivero está viviendo en La Corazonada, una vivienda ecológica que se encuentra ubicada en Laguna Escondida, cerca de José Ignacio, en Uruguay. En esta oportunidad, la actriz sorprendió a sus cientos de seguidores de las redes sociales al publicar una imagen en la que aparece fumando cáñamo con una pipa. Además, escribió un extenso mensaje en el que se refirió a las diferencias entre el cáñamo y el cannabis.

“El cáñamo es considerado una de las primeras plantas domesticadas de la humanidad, cultivada durante más de 12.000 años. Viene de la familia de la marihuana, pero el cáñamo (CBD) no tiene ninguna propiedad psicoactiva”, explicó Rebel Dignity, el nombre que eligió para utilizar en su cuenta oficial de Instagram que es seguida por 976.255 de usuarios.

“La flor de cáñamo CBD tiene un efecto curativo en tu cuerpo y cerebro. Ayuda con los síntomas de varias dolencias, incluyendo los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad, el dolor y la adicción”, manifestó la popular influencer respecto a los beneficios medicinales que tendría esta plant

Calu escribió sobre los beneficios del cannabis y el cáñamo

Luego, Rivero hizo referencia a las propiedades del cannabis que “tiene un asombroso potencial médico, así como un posible papel protagonista en el restablecimiento del equilibrio de los recursos naturales del planeta, que estamos agotando rápidamente”.

Y recordó que “nuestros ancestros utilizaban esta planta para tratar múltiples dolencias siendo muy muy efectiva para el tratamiento de varias enfermedades como la epilepsia, las enfermedades neurodegenerativas e incluso el autismo”.

Para darle mayor solidez a sus argumentos, Calu hizo referencia a los efectos del cannabis en estudios científicos: “Se ha podido comprobar que los enfermos de Parkinson que consumían cannabis medicinal mejoraron los síntomas en un 46%. Estos síntomas incluían la bradicinesia (ralentización del movimiento), la rigidez muscular y el temblor”.

Por último, señaló: “El cannabis es una planta maravillosa, con una increíble cantidad de usos. En una época en la que las energías renovables son una prioridad, negar el debate sobre la contribución del cannabis a la crisis ambiental, y sus potentes beneficios sanadores me resulta raro, yo que sé. Planta que sanan 💚 a nosotros y a la madre tierra #cañamo #cannabis #cbd #cannabismedicinal”.

Recientemente, la modelo generó revuelo al publicar una foto desnuda junto a tres mujeres, frente al mar, que acompañó con unas sentidas palabras. “Integro mi energía femenina y masculina, mientras me animo a nadar mar adentro abrazando el proceso de la autosensibilidad. Me dispongo al bienestar, la belleza de las cosas, lo que me hace bien y la creatividad. Nadar estas aguas acelera mi corazón, calma mi agitación, me permite la escucha profunda de lo que me rodea y lo que sucede en mi interior”, comenzó escribiendo.

La reflexión de Calu Rivero con fotos al desnudo

Más tarde, agregó: “Sigo eligiendo abrirme a la vida, a lo externo y a lo interno pero, esta vez, sin preocuparme por encajar en un sistema patriarcal. Ya no. Ahora estoy haciendo realidad la visión más pura de mí misma”. Si bien dicha reflexión es actual, la actriz aclaró que la imagen data del 2020, cuando todavía estaba radicada en Nueva York.

