Cinthia Fernández habló de una fiesta sexual de famosos: la palabra de Rocío Marengo y Melina Pitra, dos de las señaladas

Cinthia Fernández, Rocío Marengo y Melina Pitra en el Patinando 2008

“En casi todos los realities hay sexo, alguien termina con alguien...”, dijo Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana y atento a que ella podría tener información, Ángel de Brito indagó: “En el Patinando pasaba”. Rápida de reflejos ella le siguió el juego y dio detalles: día, lugar y hasta nombres de los supuestos protagonistas.

“Sí, en la fiesta de la inauguración de la foto. Ni me hablés de esa noche... Yo me enteré todo el último día, que se enfiestaron todos en una pileta, todos contra todos y después hubo unos quilombos porque hubo unos cruces que no estaban habilitados porque había parejas de novios”, dijo y el conductor la invitó a “recordar el elenco”. En ese momento, ella enumeró: “Estaba Sabrina Ravelli, Rocío Marengo, el hijo de Tusam, Melina Pitra, Bam Bam... tanta memoria no tengo pero terminaron todos con todos en una piscina”.

Cinthia Fernández habló de una "fiesta" durante la época del Patinando

Consultada por Teleshow Rocío Marengo negó haber estado en la fiesta por Cinthia mencionada. Por su parte, sobre los dichos de la panelistas, Pitra dijo: “Estoy segura de que Cinthia no se refirió a mí porque somos amigas y tenemos la mejor , yo en esa época estaba de novia y de hecho me fui a dormir re temprano. No tengo idea a qué se refirió pero quizás algo qué pasó en mi ausencia seguro”.

“Y seguramente Bam Bam terminó con alguien, si se agarraba todo lo que se le cruzaba”, dijo y aclaró que ella no: “Si habrá pasado algo habrá sido en la habitaciones, no creo en la pileta así delante de todo el mundo aparte había cámaras por todos lados”. Además, Pitra reiteró que se trató de un mal entendido, que Cinthia la mencionó a ella por haber sido parte del elenco del Patinando: “Estoy segura de que no quiso involucrarme”.

En el piso de LAM, Pía Shaw bromeó con Cinthia Fernández y le dijo que no podía creer cómo se había quedado durmiendo, a lo que la mamá de Charis, Bella y Francesca dijo: “Y porque yo soy media virga”.

El elenco completo del Patinando 2008

La edición 2008 del Patinando fue la última que se realizó. Del segmento de ShowMatch conducido por Marcelo Tinelli participaron también Luciana Bianchi, Dallys Ferreira, Andrea Estévez, Bárbara Simmons, Paula Trápani, Greta Rodríguez, Alejandra Maglietti, Jimena Cyrulnik yAdabel Guerrero. Fue Leonardo Tu Sam quien se coronó ganador tras competir en la final con Rocío Marengo.

El jurado del certamen, que el año anterior lo había ganado Ximena Capristo, estaba integrado por Reina Reech, Marcelo Polino, Laura Ubfal y Flor de la Ve.

Cinthia, panelista de LAM, siempre es polémica, en los últimos dichos opinó sobre el beso que Diego Junior le dio a su hijo de tres años en la boca, Dieguito Matías. “Subió el video a su propio Instagram, lo hizo público y todos podemos opinar. No es que me llegó un video y lo publiqué. Me dio asco por un montón de cosas y lo puedo expresar. Me da asco y lo vuelvo a decir”.

“No lo estoy acusando de nada, simplemente vi una imagen pública y me dio asco, como muchas personas pueden decir que algo mío les da asco. Muchas veces, cuando me ven en culo dicen que les doy asco. Bueno, yo digo que esta imagen me da asco”, reiteró enfurecida.

