La emotiva despedida de Nosotros a la mañana, el programa que estuvo siete años en El Trece

Este viernes fue la última emisión de Nosotros a la mañana por la pantalla de El Trece. El ciclo, producido por Kuarzo, tuvo varios cambios a lo largo de los siete años que estuvo al aire. En 2014, había debutado con la conducción de Fabián Doman y el nombre de Nosotros al mediodía que fue modificado cuando adelantaron el horario. Y en 2019, el Pollo Álvarez, acompañado por Sandra Borghi, siguió con el programa.

Luego de ver un resumen de lo que ocurrió durante estos años, Sandra se mostró muy emocionada y no pudo contener las lágrimas: “Estoy movilizada con el final de este ciclo. Estoy emocionada, contentísima del amor que recibí durante estos siete años. Empezamos al mediodía con un entusiasmo enorme, en el medio pasó gente muy profesional, todos hicieron su aporte en el ciclo”.

Además, recordó el momento en el que Álvarez pasó a estar al frente de Nosotros: “Llegaste vos, disruptivo, carismático, divertido, y se fue renovando el panel. Hubo una persona que dio vuelta el programa y es el Chino, el productor que todas las mañanas está en el control dándonos las órdenes, sintiendo, palpitando, marcando y sobre todo ideando este programa. Hoy este programa termina siendo un éxito”.

La despedida de Nosotros a la mañana (Video: El Trece)

La periodista señaló que recibió muchos mensajes de personas que le preguntaban por qué se terminaba el programa. “La tele es así, la vida es así y nosotros somos parte de esa nueva renovación. Ayer me llamaron Pablo Codevilla y Coco Fernández para decirme cosas muy lindas”, explicó sobre los cambios en la programación de El Trece: Los Ángeles de la Mañana pasará a las 9:30 y el nuevo ciclo, Lo de Mariana, con la conducción de Mariana Fabbiani se emitirá a las 11.30.

“Por este programa me pasó la vida, me pasó Juana (su hija), actos del colegio que no pude ir, reuniones de padre, pero el profesionalismo nos acompañó siempre. Estoy orgullosa, contenta y agradecida de llegar hasta el final”, señaló Borghi. Luego, su compañero afirmó: “Gracias. La palabra gracias me acompaña en la vida, es lo más hermoso que puede decir una persona. No hay nada más lindo que decir gracias y nada más feo que naturalizar el cariño, el éxito, la compañía, la amistad...”.

Las palabras cariñosas del Pollo Álvarez (Video: El Trece)

También aprovechó para recordar a quienes lo acompañaron en el panel: “Les mando un beso enorme a los que se sumaron en mi partida: Andrea Campbell, Nicole Neumann, Agustina Kämpfer, Ariel Wolman y Tomás Dente. Gracias Karina (Iavícoli) por sumarte, gracias Sofía (Macaggi), Pablo (Montagna), Carlos Monti y la Tota, que es del equipo de toda la vida, es nuestro volante”.

Luego, destacó la buena relación que tuvo con Sandra durante el tiempo que trabajaron juntos: “Yo embromo mucho con mis falencias, defectos y es real... en un montón de temas ella me salvó sin que nadie se dé cuenta. Sandra Borghi me acompañó en cada pregunta mal hecha, tapó cada momento en que no tenía qué decir y con su amistad hizo que las cosas salgan bien. Gracias por apoyarme incondicionalmente”.

El Pollo expresó su enorme cariño para Gastón Marote, el periodista de policiales, que “cambió su vida” en el programa, ya que durante su participación en el programa bajó de peso y logró mejorar su estado de salud. “Estamos felices, han pasado cosas y hemos acompañado casos gravísimos y se han solucionado cosas importantes de la vida, y eso es oro en polvo”, reflexionó el conductor. Por último, le dedicó unas cariñosas palabras a su esposa y a sus seres queridos: “Gracias a Tefi Russo y a mi familia que me acompañó en todas, gracias de corazón”.

