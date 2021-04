Mariana Fabbiani confesó que besó a Pablo Echarri en un casting: “Lo digo con todo respeto a Nancy Dupláa: él es un gran besador”

Pablo Echarri y Carina Zampini en Lo de Mariana, la nueva apuesta de El Trece

Mariana Fabbiani debutó este lunes a las 11:30 en El Trece con Lo de Mariana, un nuevo ciclo de entretenimiento que mezcla la actualidad, con entrevistas y juegos con el público. La acompañan el chef Christophe Krywonis y los periodistas Federico Seeber y Martina Soto Pose. En la primera emisión tuvo como invitados a los actores Pablo Echarri, Carina Zampini y al neurólogo Facundo Manes.

El ex jurado de Bake off Argentina cocinó una bondiola champvallon con la ayuda de Echarri. Y mientras estaba sellando la carne, el actor y productor televisivo recordó que hace unos años había sido convocado por Alejandro Romay para trabajar con Mariana en una ficción. “Aprendí muchas cosas desde que íbamos a hacer Pijama party”, dijo Pablo. Entre risas, Fabbiani aseguró: “Ya vamos a contar algunas anécdotas... Fue un programa que no salió, ¡gracias a Dios!”.

Mariana Fabbiani aseguró que Pablo Echarri es un "buen besador" (captura de pantalla)

Luego, la conductora dio más detalles de ese proyecto e hizo una impactante confesión: “Pablo estaba en Sólo para parejas y al toque me llaman para un casting en el viejo Canal 9, esos castings que hacías. Yo lo besé a Pablo”. El esposo de Nancy Dupláa aprovechó para hacerle una broma a Mariano Chiade, el esposo y productor de Fabbiani: “¡Eso es para vos que te creés que sos el uno!”.

Asimismo, Mariana confesó: “Lo digo con todo el respeto a Nancy que la amo y ella lo sabe. Por eso me siento con el permiso para decir esto: Pablo Echarri es un gran besador. Es verdad”. Rápidamente, el actor lanzó: “¡Para vos, pibe!”. Por su parte, Zampini miró a su colega y afirmó: “Nosotros nunca nos besamos. Debe ser uno de los pocos actores que no besé”. Y el galán le respondió: “Nosotros compartimos sólo Mujercitas”.

El coronavirus y la política

Durante la charla, la conductora y los invitados debatieron en la mesa sobre la grieta entre los argentinos, en medio de un contexto complejo por el avance del coronavirus. Al respecto, Echarri reflexionó: “Los especialistas proyectan que hay una necesidad de unión, de no fomentar la división, o no generar zozobra o incertidumbre, eso es lo que dice el doctor que deberíamos ir, y es arbitrariamente opuesto a lo que sucede”.

El actor también criticó el comportamiento de algunos dirigentes: “Se está utilizando la pandemia como herramienta de desgaste, o de posibilidad de capitalizar políticamente. Justamente un año electoral”. Mientras que la conductora aseguró: “Estamos pidiendo que estén a las alturas de las circunstancias, estamos todos pidiendo ser protegidos”.

“En lo personal, diría que hay roles diferentes. Cuando el rol lo tiene el Estado, quién debe cuidar y quién tiene las herramientas para llevar adelante, generalmente busca que eso salga lo más exitoso posible. No sólo para la mejoría de su gente, sino también capitalizarlo políticamente, porque la intención es ganar una elección. Después, obviamente, quien está en la posición de ganar terreno, para quedar bien parado en la próxima elección”, manifestó Pablo. Por su parte, Mariana reflexionó: “Desde acá abajo y mirándolos a todos pedimos responsabilidad, coherencia. Sentido común. No queremos escucharlos insultarse, sino dar soluciones”.

