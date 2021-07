Tras anunciar el final de su programa, Mariana Fabbiani compartió un llamativo mensaje en las redes sociales

Tras anunciar el final de su programa, Mariana Fabbiani compartió un llamativo mensaje en las redes: “Qué fácil callar, ser serena y objetiva”

El pasado viernes 25 de junio, Mariana Fabbiani anunció que su ciclo, cuyo debut se había producido hace un poco más de dos meses, llegaba a su fin el 9 de julio. En ese momento, la conductora de Lo de Mariana (El Trece) se explayó en las redes sociales para contarle a sus seguidores los detalles de su despedida.

“Les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes, Lo de Mariana termina el 9 de julio. Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor”. Con esas frases arrancaba el mensaje con el que Fabbiani anunciaba que su programa iba a terminar a menos de tres meses de haber sido estrenado.

En las últimas horas, la conductora Fabbiani posteó un fuerte mensaje que atribuye a la poeta Alejandra Pizarnik y lo cerró con el hashtag #TeLaDejoPicando. El mensaje dice: “Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”.

La publicación de Mariana Fabbiani

Recordemos que Mariana Fabbiani ya se había enojado con el canal cuando su otro programa, Mamushka- que reemplazó a Pasapalabra, fue cambiado de horario por los niveles de audiencia y finalmente terminó en menos de un año durante el 2020.

Pese a la tristeza de la noticia, la conductora apostó por destacar lo bueno que dejó la existencia de Lo de Mariana: “Hay algo muy positivo que rescato de este programa y es el vínculo que se generó en el equipo. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo pero ya vendrán nuevos proyectos”, dijo. Por último, le abrió la puerta a la esperanza: “Todo cambio es una oportunidad y de todo siempre aprendemos así que GRACIAS!!! Se los quiere”.

La grilla del canal se había modificado para apostar a Fabbiani y ahora volverá a ser como antes. Para incluir Lo de Mariana, El Trece había sacado del aire Nosotros a la mañana y había cambiado de horario a Los ángeles de la mañana. Ahora el programa del Pollo Álvarez volverá y LAM retomará su horario anterior, según anunció Ángel de Brito en sus redes.

“Vuelve un programa, pero se va otro. No me olvido, no desconozco. Estás al aire, estás fuera del aire. Es de manual. Yo prefiero irme siempre con un programa que termine bien a que le vaya mal. Dicho y hecho: el programa volvió y va a estar al aire”, dijo días atrás el Pollo con respecto a este regreso a la pantalla de El Trece.

