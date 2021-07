La Voz Argentina: Stefi Roitman mostró el camarín de Marley y reveló su secreto mejor guardado

Stefi Roitman mostró el camarín de Marley y reveló su secreto mejor guardado (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

Desde el debut de la nueva edición, La Voz Argentina se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y de inmediato los fanáticos comenzaron a indagar sobre los participantes, desde el talento que muestran sobre el escenario, hasta sus historias personales; así como también despejaron sus dudas sobre el jurado, integrado por Ricardo Montaner, La Sole, Mau y Ricky, y Lali Espósito. Fue así como se reveló una de las mayores inquietudes: por qué todos ellos -incluido Marley, el conductor del ciclo- vestían la misma ropa en todos los programas.

Otro gran secreto que se descubrió ahora tiene que ver con la intimidad del camarín de Marley, a donde el presentador va en busca de confort durante los cortes comerciales. Y fue la propia Stefi Roitman -host digital del reality musical- quien lo reveló en una entrevista detrás de cámara con el conductor.

Todo sucedió mientras se grababa el programa. “Yo creo que Marley tiene secretos...”, advirtió la actriz que está en pareja con Ricky Montaner. Y consultó “por uno en particular que el público quiere saber”. “Cómo hacés para aguantar 200 horas parado sin quejarte?”, indagó la influencer. De inmediato, y sin dar rodeos, el conductor respondió: “Tengo un aparato que me masajea los pies, la verdad. Cuando voy a una pausa, meto los dos pies ahí y me aprieta, como un masaje intenso”.

Al escuchar el secreto de Marley para evitar alguna dolencia por permanecer tantas horas parado durante las largas jornadas de grabación de La Voz Argentina -”es la única manera”, explicó-, Stefi bromeó al pedírselo prestado para llevarlo a su camarín. Luego, ya sin el conductor en cámara, ingresó -con permiso previo- al camarín de él y mostrarle al público el elemento en el cual descansa sus pies.

El masajeador de pies que utiliza Marley durante los cortes comerciales de La Voz Argentina

“¡Está! ¡No era mentira!”, anunció la actriz desde el interior del camarín del conductor. Segundos más tarde, quiso probar la experiencia, lo encendió e introdujo sus pies en el masajeador. “¡Lo cambio por Ricky!”, bromeó sobre su futuro marido a la hora de dar su aprobación sobre el artefacto eléctrico.

“Ahora entiendo por qué Marley puede estar parado tanto tiempo”, consideró Stefi Roitman todavía con sus pies masajeándose. Por su parte, aprovechó la ocasión para recorrer los rincones del camarín y descubrió un dibujo que le hicieron del conductor y su hijo Mirko. Además, contó que allí había confites y caramelos, entre otras golosinas.

