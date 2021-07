La delicada situación de Gladys Florimonte: está viviendo de sus ahorros y podría ser llevada a la Justicia

“Voy a salir corriendo a buscarte... es que estoy, enamorada, enamorada, enamorada de tí. Y sin tu amor yo no podría vivir, porque te amo”, reza el estribillo de la canción del tema “Enamorado”, de Gustavo Gabriel. Sin embargo, la canción sonó hace seis años en la pista de ShowMatch en la voz de Gladys Florimonte, que con su personaje Zulma se la dedicó a Marcelo Tinelli.

El intérprete, según él original del corte, estuvo en Intrusos y acusó a la actriz de usufructuar con la canción que no es de ella. Marcelo Sergio Escudero, quien produjo el disco del cantante la denunció ante la Justicia por no pagar los derechos del tema.

“En el año 2015 surgió la posibilidad de grabar un disco con la producción de Marcelo Escudero. En el álbum estaba la canción ‘Enamorado’. En el estudio estaba Gladys Florimonte”, comenzó recordando Gustavo Gabriel en Instrusos y siguió: “Cuando yo canto ‘Enamorado’ a ella le gustó mucho, dijo que la quería usar con su personaje Zulma para Marcelo Tinelli y que diría ‘esta canción es de Gustavo Gabriel’”.

Contento con la idea de que su nombre sea mencionado en el que era el programa más visto del año en la televisión Argentina, el joven músico que en ese entonces tenía nada más que 17 años, aceptó la propuesta de la actriz: “Imagínense lo que es la emoción, la ilusión, la ansiedad. Y lo que acordamos no llegaba, ella hace el video y dice ‘Marcelo te compuse el tema’”.

“Nosotros habíamos hecho una gran producción”, resaltó sobre el trabajo que les llevó a él y a su productor componer el tema, grabarlo y filmar el clip. “Pude seguir mi carrera y quiero esclarecer esta situación”, cerró.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares leyeron más tarde un fragmento del a denuncia que hizo ante la Justicia Marcelo Escudero acusando a la artista de usar sin permiso la canción. “Con suma sorpresa, encuentro mirando redes sociales en mi domicilio, una campaña en la página de la Sr. Gladys Julia Florimonte con el personaje conocido como Zulma haciendo alarde de haberle compuesto al Sr. Marcelo Tinelli una canción tratándose la misma el tema musical de mi autoría titulado ‘Enamorado’, dice parte de la presentación ante la Justicia”, decía.

Días antes, invitada al ciclo de Jey Mammon, la actriz había bromeado sobre el asunto, al cual le restó importancia: “No me metan presa, qué culiados que son. ¿Por qué me van a meter presa?”.

Actualmente la humorista vive en Córdoba, donde se mudó y contó que no la está pasando bien debido a la crisis y a la pandemia. “Acá tengo mi casa y tuve también que quedarme a arreglarla un poco porque los inquilinos anteriores no fueron muy cuidadosos. Se fueron y me quedé a arreglar todo. ¿Qué iba a hacer encerrada en el departamento de Buenos Aires? Para cagar... de hambre allá, prefiero cagar... de hambre acá y por lo menos tengo aire puro y libre”, dijo en diálogo con Pronto.

Con poco dinero a disposición, Gladys vendió su auto y su camioneta por no poder mantenerlos y además dio de baja algunas tarjetas de crédito. “Desde que laburé con Lanata para acá, ahorré todo lo que trabajé para este momento. ¿Cuánto te gastás en ir afuera? Un montón. Yo no viajé a ningún lado y cuando fui a lo de Del Moro gané una buena guita y lo transformé en dólares porque me idea era ir a ver a la Virgen de Guadalupe pero no pude viajar”, señaló.

“Soy austera. Ahora ando en un autito de mierd... pero no me importa eso porque cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía”, dijo. “No tengo lujos, ni siquiera me compro ropa. Me voy a quedar con una sola tarjeta, hoy tengo solo para sobrevivir”, cerró sobre su presente.

SEGUIR LEYENDO: